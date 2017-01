Auf den vielen Höfen in Ranies wird eifrig an den Schaubildern zum Rosenmontagsumzug gebastelt.

Ranies l Erst einmal schauen, ob derjenige, der den Hof betritt, näherkommen und gucken darf: Dieses Verhaltensmuster ist vielen Raniesern dieser Tage eigen. Aus gutem Grund. Die Schaubilder für den 63. Rosenmontagsumzug am Sonntag, 26. Februar, werden gefertigt und sollen noch geheim bleiben. Verständlich, dass sich auch Günter Heinrich nicht in die Karten schauen lässt. Eine Lokomotive wird eine Rolle spielen, dazu viel Glitzer und Farbe. Das muss reichen, mehr Details lässt er sich nicht entlocken. Die Idee dazu hatte seine Frau Christine schon im vergangenen Jahr - vor dem Rosenmontag 2016. „Ich habe schon Themen für die nächsten Jahre“, winkt sie gelassen ab. An Kreativität mangelt es im Hause Heinrich nicht. Und obgleich Günter Heinrich schon 66 Jahre ist - und mit Lutz Zanke, Wolfgang Blaschke und Horst Höpfner zu den ältesten und langjährigsten Umzugsteilnehmern gehört - ans Aufhören denkt er noch nicht. „Darüber gibt es keine Diskussion“, sagt er freundlich, aber bestimmt und streicht durch seinen Rauschebart. Diesen trägt er übrigens gefühlt schon immer. Und hat sich nur zwei Mal von ihm getrennt. Natürlich für Rosenmontagsumzüge. „2004 habe ich ihn eine halbe Stunde vor dem Start abrasiert. Weil ich eine Ballerina im Zirkus war“, erzählt er schmunzelnd. Und 2008 für eine Indianer-Rolle. In diesem Jahr, wenn er mit seiner Frau Christine und seinen Töchtern Anett und Tina sowie Jutta Müller als eines von vielen Trupps durch den Ort ziehen wird, darf der Bart aber dran bleiben.

Während Günter Heinrich schon ein „alter Hase“ ist, fiebern Tim Kreitschi, Michelle Kreitschi und Stella Pleil ihrem ersten Umzug mit Schaubild schon entgegen. Sie werden ein Fußtrupp sein, erklärt der 14-Jährige. Und es sind Wolken im Spiel, verrät die 16-Jährige. Die beiden - Cousin und Cousine - sind gelassen, sie seien gut im Rennen. Ihr Papa, Volker Kreitschi, helfe tatkräftig mit. „Und Kostüme haben wir schon“, kann Michelle beruhigt sagen. Warum sie unbedingt dabei sein wollen? „Keine Frage, weil unsere Eltern auch mitmachen“, sagt Tim.

„Bei uns wird es rebellisch, wir setzen uns für Rechte von Minderheiten ein“, sagt Melanie Kujath einige Höfe weiter, eine Farbrolle in der Hand. „Es wird spannend“, meint Ralf Krause noch. „Und wild“, ergänzt Stefan Berger augenzwinkernd. Mehr gibt es nicht zu erfahren ... Zu ihrem Bautrupp gehören noch Antje Koch und Wilhelm Kaschner. Und Tina Hinz, die noch mithilft, so lange und so viel sie kann - sie ist hochschwanger. Den Umzug wird sie mit Kinderwagen vom Straßenrand aus verfolgen. Und dann ist da noch Hannah Möhring aus Hannover, die Freundin von Wilhelm Kaschner, der jetzt ebenfalls dort wohnt. Doch um beim Umzug mitzumachen, verbringt er jetzt jedes Wochenende in Ranies. So auch Melanie Kujath, die in Magdeburg lebt. „Für die Bauzeit kommen alle Auswärtigen wieder heim“, sagt sie schmunzelnd. Zu ihrer Freude wird ein alter Robur zum Einsatz kommen. „Das ist ein Erbstück. Von meinem Uropa Ernst Maser der Bruder, Wilmar Maser, der hat das Gefährt immer gehabt.“