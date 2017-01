Ein Abend voller Mozartscher Musik und ein großartiges Fest - dazu hat die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie eingeladen.

Schönebeck l „Das Konzert - perfekt. Das Geigenspiel - perfekt.“ Wladimir Lipkin kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Der 76-Jährige liebt klassische Musik, besucht regelmäßig die Konzerte der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Und ist bekannt für seinen „Stehenden Applaus“. Natürlich auch am Freitagabend im Dr.-Tolberg-Saal Schönebeck-Bad Salzelmen.

Am 27. Januar 1756, an einem Freitag, erblickte Mozart in Salzburg das Licht der Welt. Und 261 Jahre später, auf den Tag genau, ebenfalls an einem Freitag, widmet das „Hausorchester des Salzlandkreises“ dem österreichischen Komponisten ein Konzert. Ein Ständchen unter dem Motto „Wolfgang Amadé, einfach genial“.

Und ja, das ist es - einfach genial. Der polnische Gastdirigent Tadeusz Wicherek und die Musiker spielen nicht nur Mozarts Werke. Man merkt ihnen an, dass sie Mozart lieben.

Bilder Künstler-Selfie ... Foto: Heike Liensdorf



Tadeusz Wicherek und Elke Claus im Gespräch. Foto: Heike Liensdorf



Wladimir Lipkin ist für seinen „Stehenden Applaus“ bekannt. Foto: Heike Liensdorf



Beschwingt kommt die Serenata notturna, Köchelverzeichnis 239, daher. Ein humorvoll wirkendes, kokettierendes Wechselspiel zwischen Solistengruppe - Konzertmeister Farhad Billimoria und Juliane Behrens-Simonis (beide Violine), Uta Schiffermüller (Viola) und Xia Qing Shang (Kontrabass) - und Streichorchester. Zarte und doch bestimmte Klänge durchziehen den Saal, dazwischen leichte Paukentöne. Die Musiker harmonieren miteinander, der Dirigent lebt jede Note. Es wird tempo- und temperamentreich.

Für das nächste Stück, das Violinkonzert Nr. 5, betritt Sophie Wang die Bühne. Eine zarte Persönlichkeit. 17 Jahre jung. Doch ihrem Geigenspiel ist dies nicht anzumerken, sie erfüllt den Saal mit einer einzigartigen Klangfülle. Momente, die man festhalten möchte, um sie länger genießen zu können ... Gänsehaut-Momente. Zu recht ist sie Gewinnerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Das Zusammenspiel mit dem Orchester - ein angenehmes Gefühl der musikalischen Einheit. Die Besucher sind begeistert und fordern mit reichlich Applaus eine Zugabe ein. Die 17-jährige Sophie Wang freut es und spielt nun Bach statt Mozart. Musiker und Gäste genießen es sichtlich.

Den Abend schließt die „Prager Sinfonie“ ab, ein Publikumsliebling unter den Sinfonien Mozarts. Über die Entstehung des Werkes ist nur wenig bekannt. Der österreichische Komponist erhielt nach der Fertigstellung dieser Sinfomie eine Einladung nach Prag, das Werk dort uraufzuführen - daher wohl auch der Name „Prager Sinfonie“, heißt es in einer Mitteilung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Auch hier will und bekommt das Publikum eine Zugabe.

„Ganz toll“, sagt Rüdiger Meussling, der mit seiner Frau das Konzert besucht, und klopft Tadeusz Wicherek auf die Schulter. In der Pause ist er ein Dirigent zum Anfassen, zum Ins-Gespräch-Kommen. „Mozart spiele ich sehr gern. Tolle Musik.“ Doch das braucht er nicht betonen, das haben die Besucher längst gemerkt. Auch Sophie Wang liebt Mozart, sagt sie im Gespräch mit der Volksstimme. „Seine Stücke sind etwas vom Himmel, nicht wirklich menschlich, manchmal unbegreiflich. Er hat einfach drauflosgeschrieben. Sie sind leicht und dennoch kompliziert.“

Einfach schön!