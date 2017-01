Zum Jugendclub in Plötzky gehört ab sofort ein Werkstattraum.

Plötzky l Der Schlüssel für die Garage, in der vor Jahren die Gemeindemitarbeiter ihr Fahrzeug und ihre Gerätschaften unterstellten, ist durch Ortsbürgermeister Martin Kütz an Reinhard Szymlet übergeben worden. Hier will der gelernte Maschinenbauer gemeinsam mit interessierten Jugendlichen des Ortes eine Werkstatt einrichten, in der zum Beispiel Mopeds aufpoliert und repariert werden können. Szymlet hat sich bereit erklärt, diese Betreuung ehrenamtlich zu übernehmen.

Der Raum ist im Moment noch leer. Wie soll da repariert werden? Ortsbürgermeister Kütz: „Für die Ausstattung sollen die Jugendlichen selbst sorgen“, gibt er die Gangrichtung vor. Im Dorf würden sich sicherlich Menschen finden, die Werkbänke und Werkzeug sponsern. Ein Abklappern der Haushalte steht also an und Reinhard Szymlet hat für diese Runde bereits seine Unterstützung zugesagt. „Das Interesse für diese Ergänzung des Jugendclubs ist erfragt worden“, versichert die in der Stadtverwaltung Schönebeck zuständige Mitarbeiterin Erdmute Köppe.

Sie zeigt sich ebenso wie Kütz erfreut darüber, dass mit Reinhard Szymlet auf ehrenamtlicher Basis ein Mitarbeiter gefunden werden konnte. Denn die Kürzungen des Landes Sachsen-Anhalt hatten im Jahr 2015 bei der freien Jugendarbeit im Salzlandkreis durchgeschlagen. Träger der Jugendarbeit mussten Mitarbeiter entlassen und Leistungen und Angebote verringern. In Plötzky ist der Jugendclub, der sich im Bürgerhaus an der Albert-Schweizer-Straße befindet, zeitweise sogar geschlossen worden. Jetzt bietet der Verein Rückenwind als Träger der freien Jugendarbeit wieder eine wöchentliche Öffnungszeit an und zwar mittwochs von 15.30 bis 19 Uhr. Rückenwind-Mitarbeiter Thomas Sommer steht dann als Betreuer zur Verfügung. Ortsbürgermeister Martin Kütz will den Club nach Möglichkeit auch freitags öffnen - sofern sich dafür noch ein weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter findet, der allerdings die sogenannte Juleica (Jugendleitercard) in der Tasche haben müsste.

Wann Reinhard Szymlet die Jugendclub-Werkstatt öffnet, steht noch nicht fest. Das werde sich ergeben, ist der Ruheständler sicher. Was er auf jeden Fall nicht machen werde: „Ich repariere keinesfalls die Mopeds. Ich biete lediglich meine Hilfe an.“ Eine hiesige Autowerkstatt habe ihrerseits Unterstützung zugesagt.Um die Nutzung der einstigen Garage wasserfest zu machen, ist eine Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Schönebeck und Rückenwind unterzeichnet worden. Die Betriebs- und Sachkosten übernimmt die Stadt. Somit gibt es in Ostelbien in Pretzien und Plötzky Jugendclubs, in Ranies sei der Bedarf zu gering, erklärt Erdmute Köppe.