In Kleinmühlingen spielt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie ihr Neujahrskonzert. Mit Filmmusiken quer durch alle Genres.

Kleinmühlingen l Gerard Oskamp freut sich. Der musikalische Leiter der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie lächelt beim Pressegespräch beim Bürgermeister der Gemeinde Bördeland wie ein kleiner Junge, der sich einen unwahrscheinlich witzigen Lausbuben-Streich ausgedacht hat. „Marlene Dietrich wird durch das Programm führen“, verkündet der Dirigent. Auf den Hinweis des Zeitungsmannes, dass die große Dame schon auf einem Friedhof in Paris beerdigt sei, entgegnet Oskamp: „Das glauben Sie!“

Die Neugierde ist geweckt. „Von Kopf bis Fuß auf Kino eingestellt“ ist der Titel des Neujahrskonzerte 2017 der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck. Dabei geht es um Filmmusik – vom Stummfilm bis zu 3D. „Natürlich, warum nicht. Unsere Musiker können mehr als nur Mozart und Beethoven“, begründet Gerard Oskamp die Überquerung der Musikgenres. Widmete sich die Philharmonie in den vergangenen Jahren bei den Neujahrskonzerten unter anderem der Strauss-Familie, der Ballett-Musik und immer wieder gern gehörten Zugaben-Titeln, stehen im Januar 2017 eben Filmmusiken im Mittelpunkt. „Dieser Wechsel der Musik sollte auch eine Aufgabe unseres Orchesters sein“, so der Leiter.

Miss Marple

Oftmals, so der Chefdirigent, sei es eben viel zu schade, Filmmusik nur kurz anzuspielen. „Diese Werke sind so großartig, dass es schon schade ist, sie nur im Hintergrund zu hören“, kündigt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie in einer Pressemitteilung an. Daraus geht weiter hervor, dass in dem Konzert Filmmelodien von Miss Marple, James Bond, König der Löwen, Doktor Schiwago und Fluch der Karibik zu hören sein werden.

Das verspricht einen fulminanten Start ins neue Jahr. Mit bei den Neujahrskonzerten des Schönebecker Orchesters ist der gebürtige Hamburger Manuel Jadue. Er begann im Alter von acht Jahren mit dem Klavierspielen. Zum Studium zog es ihn nach Leipzig, danach gab er sein Debüt in der „West Side Story“ an der Dresdener Staatsoperette. Es folgten Engagements deutschlandweit.

Manuel Jadue und die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie werden nun zum Neujahrskonzert am Donnerstag, 12. Januar, ab 20 Uhr im Sportzentrum Am Mühlberg in Kleinmühlingen zu erleben sein. Karten für dieses ganz besondere Musikerlebnis gibt es im Bürgerbüro der Gemeinde Bördeland in Biere, in der Gaststätte Kleine Kneipe in Kleinmühlingen und an der Abendkasse.

Bevor sich der Vorhang zum Filmmusik-Konzert hebt, lädt die Gemeinde Bördeland am gleichen Ort zu ihrem Neujahrsempfang ein (nur mit Einladung). „Ich denke, das wird ein gelungener Abend. Ich freue mich, dass die Kammerphilharmonie Schönebeck anschließend erstmals mit einem Neujahrskonzert in unsere Gemeinde kommt und viele Bürger daran teilnehmen“, so Bürgermeister Bernd Nimmich (SPD), der sich wie Oskamp darauf freut, endlich einmal Marlene Dietrich im Ort begrüßen zu dürfen.