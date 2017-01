Kriminelle haben am Wochenende eine Baustelle heimgesucht.

Calbe l Unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in der Ritterstraße in Calbe. Es handelt sich um ein derzeit leerstehendes Mehrfamilienhaus, das sich im Umbau befindet. Von der Baustelle wurden diverse Werkzeuge und Baumaterialien entwendet. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt noch nicht vor, so die Polizei gestern.