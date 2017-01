Hilferuf aus Staßfurt: Wenn Bürger um Hilfe rufen, ist die Feuerwehr da. Doch wer hört eigentlich den Hilferuf der Feuerwehr selbst?

Staßfurt l „Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll“, sagte Ortswehrleiter Steffen Aermes. Bei allen Ehrungen und Auszeichnungen, die die Ortsfeuerwehr Staßfurt am Sonnabend bei ihrer Jahreshauptversammlung verdienterweise feiern konnte, musste die Feuerwehr selbst einen Hilferuf absetzen: Es fehlt akut an Einsatzkräften und zwar bei den Erwachsenen (18 bis 65 Jahre).

Die Ortswehr Staßfurt hat zwar 50 Mitglieder im Erwachsenenalter, aktiv im Einsatz sind aber nur 35 Männer und Frauen. Der Rest kann aufgrund bestimmter Vorschriften nicht zum Einsatz oder ist bei den Brandsicherheitswachen im Theater aktiv.

Bedenkt man, dass etliche der Aktiven weit entfernte Arbeitsstellen haben, ist das zu wenig für die Alarmbereitschaft in der Stadt Staßfurt, vor allem wochentags. Dazu kommt, dass auf diese wenigen Aktiven ein Großteil der Aufgaben der Feuerwehr entfällt - im Durchschnitt fahren 15 Kameraden mit zum Einsatz: 136 Einsätze waren es im Jahr 2016, was 3879 Stunden ergibt, dazu 2730 Stunden für Weiterbildungen und zirka 1000 Stunden beim Absichern von öffentlichen Veranstaltungen - alles in allem 224 Stunden pro Kamerad im Jahr 2016.

Bilder Für ihre fleißige Mitarbeiter bei der Ortsfeuerwehr werden Paul Schwarz (von links), Robin-Charleen Engel, Julian Ohlemann, Lisa-Marie Fabini, Robert Kü...



10 Jahre Feuerwehr: Martin Bechstein und Robin-Charleen Engel. Fotos: F. Richter



Jürgen Gehrke, einst Wehrleiter, ist 40 Jahre bei der Feuerwehr. Fotos: F. Richter



Als Hartmut Richter (rechts) für 50 Jahre Feuerwehrdienst geehrt wird, ruft er die Alterskameraden auf, in den Förderverein einzutreten. Fotos: F. Richter



Ortswehrleiter Steffen Aermes (links) übergibt Pierre Stieberitz den Nachweis für seine neue Funktion als Gruppenführer. Fotos: F. Richter



Sven Wagner gratuliert Thomas Esch als neuen Verbandsführer. Fotos: F. Richter



Der Nachwuchs ist nicht mehr das größte Problem. Nach einer Flaute bei den Kinder- und Jugendfeuerwehren kommen diese langsam wieder in Schwung. Die Staßfurter Ortswehr hat gute 15 Mitglieder in der Kinderwehr und 19 in der Jugendwehr, dank der lehrreichen und spaßigen Programme. Ob Ausbildung auf Schlauchbooten auf der Bode, Zeltlager, Basteln oder gemeinsamer Badetag - die Betreuer stellen mit pädagogischem Feingefühl, Gemeinschaftssinn und jeder Menge Humor einiges auf die Beine.

Wenige Kameraden leisten Großteil

Dennoch bleibt das Problem bei den Erwachsenen, machte Steffen Aermes deutlich: „Kein Mensch verirrt sich zur Feuerwehr. Unsere Ideen greifen nicht. Alle Bemühungen laufen ins Leere.“ Hinzukommt, dass die Einsätze zeitintensiver werden. Zwar waren es 2015 noch 25 Einsätze mehr, aber 2016 war man 182 Stunden länger im Einsatz.

Da spielt auch die Anfahrtszeit ein Rolle, denn seit 2016 hat sich der Bereich der Ortswehr Staßfurt vergrößert. Ab einem Mittelbrand müssen sie mit auf die Autobahn, nach Förderstedt, Glöthe und Üllnitz. Dort hatten sie 2016 mehrere Einsätze, etwa ein Kellerbrand in Förderstedt im Januar oder ein Brand eines leerstehende Hauses in Atzendorf im Februar.

Die Palette an Einsatzarten ist groß, erklärte Steffen Aermes. Von den 136 Einsätzen waren 51 Brände, 56 Hilfeleistungen und 25 mal Fehlalarm.

Einmal mussten sich die Kameraden auch das Schmunzeln bei verkneifen: Im August wurden sie in eine Staßfurter Wohnung gerufen, wo sie auf ein Ehepaar trafen, „das uns das Problem nicht so recht beschreiben konnte“, erzählte Steffen Aermes. „Wir wurden in das Schlafzimmer einer älteren Dame geführt. Die Dame befand sich in einer schlechten Lage. Sie war bei dem Versuch, einen Toilettenstuhl zu benutzen, in diesen hineingerutscht und umgestürzt. In dieser misslichen Lagen befand sie sich schon seit Stunden“, so Steffen Aermes, der die Dame mit seinen Kameraden und einem Schneidegerät schließlich befreien konnte.

Mut zu machen versuchte der Oberbürgermeister Sven Wagner auf der Jahreshauptversammlung. Die Arbeit der Feuerwehr rette Leben und sei daher in der Gesellschaft enorm hoch einzuschätzen, sagt er. „Viel Zeit und viel Enthusiasmus steckt in eurer Arbeit.“

Er konnte positive und konkrete Resultate aus seiner Verwaltungsarbeit übermitteln. Zum einen kann die Kleiderkammer für die Feuerwehr, wo Ersatzeinsatzbekleidung immer zur Verfügung steht, endlich eingerichtet werden. „Das wünschen wir uns schon seit zehn Jahren“, freute sich auch Stadtwehrleiter Tobias Schumann über diese Nachricht.

Neu sind Feuerwehrball und Kleiderkammer

Im September wird endlich der langersehnte Feuerwehrball für alle Feuerwehrleute aus Stadt und Ortsteilen groß gefeiert, auch dies hatten sich die Kameraden schon ewig gewünscht. Hagen Ringström von der Wohnungsbaugenossenschaft zu Staßfurt versprach in dem Zuge übrigens, mit dem kommunalen Wohnungsunternehmen als „Hauptsponsor“ des Abends aufzutreten.

Und die Stadt Staßfurt investiert weiterhin in die Feuerwehren, 2017 sind es 1,66 Millionen Euro. Die Ortswehr Staßfurt soll einen Gerätewagen und ein Fahrzeug bekommen.

Wegen des Mangels an erwachsenen Einsatzkräften, hier der offizielle Aufruf: Männer und Frauen zwischen 18 und etwa 60 Jahren, auch ohne Vorkenntnisse, die sich den aktiven Dienst bei der Feuerwehr vorstellen können, sollen sich bitte unter (03925) 62 41 08 melden oder spontan am Dienstabend vorbeikommen: jeden Donnerstag ab 18 Uhr im Feuerwehrdepot, Atzendorfer Straße 18a in Staßfurt