Hat sich das Problem illegaler Müllverkippung in der Staßfurter Natur wirklich verschärft?

Staßfurt l Seit die Grüngutcontainer abgeschafft wurden, haben Bürger das Gefühl, dass immer mehr Müll einfach in der Natur entsorgt wird, zum Beispiel bei Löderburg, Neundorf oder Förderstedt. Aber hat sich das Problem der illegaler Müllverkippung auch zahlenmäßig verschärft? Ralf Felgenträger, Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebs, zuständig für die Müll- und Abfallbeseitigung, geht im Interview auf die Fragen von Franziska Richter ein.

Volksstimme: Von Seiten der Bürger heißt es immer wieder, dass illegale Müllverkippungen in der Feldflur, besonders um die Ortschaften herum, im Vergleich zur Vergangenheit stark zugenommen haben. Kann der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) diese Wahrnehmung der Bürger bestätigen und mit Zahlen untermauern? Um welche Art von Müll handelt es sich dabei mehrheitlich?

Ralf Felgenträger: Die Wahrnehmung ist zweideutig. Auf der einen Seite hat sich die Anzahl der uns vorliegenden Beräumungsaufträge erhöht. Hatten wir 2015 noch 281 Stellen zu beräumen, so erhöhte sich die Anzahl 2016 auf 397 Stellen. Auf der anderen Seite blieb aber die eingesammelte Abfallmenge mit 500 Tonnen konstant.

Was wir im Entsorgungsgebiet Aschersleben feststellen ist, dass dort die Anzahl der „ausgeschlachteten“ Kühlgeräte zugenommen hat. Hier vermuten wir die Sammler, welche mit Hauswurfsendungen damit werben, Metalle, Kühlgeräte, Elektroschrott und so weiter kostenlos abzuholen, diese dann von den geldbringenden Stoffen ausschlachten und den Rest in der Natur verkippen. Meistens sind auf den Zetteln auch keine Kontaktdaten, so dass man nicht weiß, an wen man sich halten kann.

Kommt der Kreiswirtschaftsbetrieb überhaupt noch hinterher, alle illegalen Müllverkippungen in der Feldflur zu beräumen? Wie lange dauert es im Durchschnitt von einer Meldung bis zu einer Säuberung?

Wir versuchen auf der einen Seite zeitnah zu entsorgen, auf der anderen Seite müssen wir die Touren so zusammenstellen, dass wir den Lkw optimal auslasten. Dies gelingt uns in der Regel, sodass wir innerhalb von vier Wochen, von der Meldung an gerechnet, die uns gemeldeten Stellen beräumen.

An wen kann man sich in solchen Fällen wenden? Sollte sich der Bürger, der illegale Müllhaufen entdeckt, direkt beim Kreiswirtschaftsbetrieb melden oder beim Ordnungsamt der jeweiligen Stadt?

Da vor der Beräumung immer erst nach dem Verursacher gefahndet wird, ist der korrekte Meldeweg die Gemeinde oder das Umweltamt des Salzlandkreises, welche alles daran setzen, den Verursacher zu ermitteln. Erst danach erhält der Kreiswirtschaftsbetrieb den Auftrag zur Beräumung.

Wie verhält es sich mit gefährlichen Abfällen? Sind diese vermehrt oder vermindert zu finden?

Vermehrt kann man nicht sagen. Aber diese Abfälle, wie zum Beispiel die „Asbestplatten“ dürfen wir nicht einsammeln. Hier muss ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen beauftragt werden, was wiederum höhere Kosten nach sich zieht.

Sie erklärten 2015, dass die Kosten für die Entsorgung der illegalen Müllverkippungen im Endeffekt der Gebührenzahler über die Abfallentsorgungsgebühr zahlt. Muss durch das vermehrte Aufkommen des Problems langfristig eine Gebührensteigerung anvisiert werden beziehungsweise wird sich der Kreiswirtschaftsbetrieb zukünftig bei anderen Aufgaben einschränken müssen?

Auch wenn die Gesamtmenge konstant geblieben ist, so sind die Entsorgungskosten gestiegen. Dies versuchen wir natürlich zu kompensieren, wie die Tourenoptimierung und das verstärkte Trennen der Abfälle auf den Wertstoffhöfen. Ob wir dies in 2017 erreichen, kann ich nicht vorhersagen. Wir beobachten aber diese Entwicklung mengenmäßig und kostenseitig sehr genau.

Unsere Hoffnung besteht darin, dass die Unbelehrbaren ermittelt werden und die Kosten der Entsorgung selbst tragen. Wegschauen ist nicht der richtige Weg, da wir nicht nur 2015, sondern immer über das Solidarprinzip diese Kosten über unsere Abfallgebühren mitfinanzieren.