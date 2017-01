Das neue Integrations- und Betreuungskonzept des Salzlandkreises ist beschlossen.

Staßfurt l Die Begleitung von Flüchtlingen und Asylbewerbern bleibt in Staßfurt ein wichtiges Thema. Der Salzlandkreis unterstützt die Initiativen, mit denen Zuwanderer unterstützt werden. Drei der 14 Projekte des neuen Integrations- und Betreuungskonzeptes, das der Kreistag des Salzlandkreises jetzt verabschiedet hat, sind in der Salzstadt angesiedelt. Der Internationale Bund, die Staßfurter Urania und der Verein „Staßfurt initiativ“ sind hier Träger. Darüber hinaus gibt es Angebote besonders in Bernburg, Aschersleben und Schönebeck sowie kleinere Unterstützung für den ländlichen Raum. Mit dem Integrations- und Betreuungskonzept stellt der Salzlandkreis 500 000 Euro für Projekte im sozialen, kulturellen, sportlichen und bildungspolitischen Bereich als Förderung zur Verfügung. „Der gezielte Spracherwerb als Grundvoraussetzung für Verständigung und Alltagsbewältigung sowie Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollte eine wesentliche Rolle im Projektansatz finden. Darüber hinaus werden Projekte der migrationsspezifischen Beratung, die vorhandene Strukturen der Migrationserstberatung ergänzen, Projekte zur Stärkung der Partizipation der Migrantinnen und Migranten als förderfähig befunden. Mit den Projekten werden Menschen aller Altersgruppe, jeder Kultur und sozialen Herkunft angesprochen, jedoch insbesondere ausländische Mitbürger mit einer hohen Bleibeperspektive“, heißt es im Beschluss des Kreistages.

Projekte für Spracherwerb und Selbst

Eine Broschüre, die Ende Januar in gedruckter Form erscheint, gibt Auskunft über Ansprechpartner und die Projekte, die vom Kreis Geld erhalten. Während der Sitzung des Willkommensbündnisses wurden die drei Angebote in Staßfurt vorgestellt.

Die Staßfurter Urania bietet weiterhin Kurse zum Spracherwerb als Erstorientierung. Montags und mittwochs treffen sich zwei Gruppen für je zwei Stunden. In der einen sind Flüchtlinge, die kein Deutsch sprechen. In der anderen die, die Deutsch oder Englisch ein wenig beherrschen. Außerdem, so berichtet Urania-Chefin Andrea Maindok, gebe es dienstags und donnerstags Sprechzeiten mit einem Sprachvermittler. „Hier werden Fragen zu vielen Lebensbereichen beantwortet, es gibt etwa Hilfe bei Anträgen für verschiedene Ämter.“

Bilder Seit etwas mehr als einem Jahr führt das Willkommensbündnis die Akteure der Flüchtlingshilfe in der Region zusammen. Foto: Daniel Wrüske



„Staßfurt initiativ“ initiiert sein Projekt „Start up“. „Bei uns ist das Motto: Nimm deine Zukunft selbst in der Hand - vom Deutsch lernen bis zum Gründen eines eigenen Unternehmens“, sagt Anette Pekrul. Genaues will sie noch nicht verraten, nur dass es bereits Resonanz gibt. Die Schlagworte Beschäftigung, Integration und Begegnung mit Staßfurtern sollen zum Tragen kommen. Außerdem freut sich Anette Pekrul, dass „Staßfurt initiativ“ nun auch in das Integrationskonzept des Salzlandkreises aufgenommen wurde und bezuschusst wird. „Ich freue mich, dass uns diese Hilfe auch ermöglicht, unsere bewährte Arbeit fortzuführen und innovative Ideen umzusetzen.“

Der Internationale Bund bietet ebenfalls ein umfangreiches Beratungsangebot und knüpft dabei an seine bisherige Arbeit für Migranten in Staßfurt an. .

Während des Willkommensbündnisses hat sich Oberbürgermeister Sven Wagner bei den Soziallotsen aus der Region bedankt und die Arbeit des Willkommensbündnisses gelobt. „Von Beginn an ist es hier gelungen, dass alle an einen Tisch geholt werden, sich dabei treu bleiben und dabei gute Ergebnisse für die Integration generieren.“ Das liege auch an der umsichtigen Leitung durch Sylvia Götze als Migrationsbeauftragter.

Gezielte und besonnene Flüchtlingsarbeit

In der Auswertung des vergangenen Jahres könne nicht gesagt werden, dass die „Flüchtlingsrolle alle überrollt hat, so wie es manche für sich auslegen“, sagt der Stadtchef. In Staßfurt laufe das eher „besonnen, sanft und leise“. So wie auch im gesamten Bundesland, meint Sven Wagner. In Sachsen-Anhalt leben derzeit rund 30 000 Asylbewerber, 2015 waren es noch 47 000 Asylbewerber. In Staßfurt leben derzeit 255 Flüchtlinge.