Der kleinere der beiden Bahnübergänge in Förderstedt liegt am Athenslebener Weg/Mühlenstraße. Anlieger beschweren sich über zu laute Züge. Die Deutsche Bahn sieht allerdings keinen Handlungsbedarf. Foto: Daniel Wrüske

Am Bahnübergang Mühlenstraße in Förderstedt soll es zu laut sein, sagen Anlieger. Doch die Bahn meint, der Übergang sei gut.

Förderstedt l Die Deutsche Bahn plant derzeit keine Lärmschutzmaßnahmen am kleineren der beiden Bahnübergänge in Förderstedt. Bei einer Ortsbegehung im Dorf mit Bürgern, Ortsbürgermeister Peter Rotter und Vertretern der Staßfurter Stadtverwaltung hatten Anwohner zuletzt das Thema angesprochen. Sie beschwerten sich darüber, dass am Bahnübergang Athens- lebener Weg/Mühlenstraße beim Queren eine Zuges laute Geräusche entstehen würden. Das sei besonders in den Nachtstunden störend.

Auf Volksstimme-Nachfrage äußert sich jetzt die für Mitteldeutschland zuständige Pressestelle des Verkehrsunternehmens in Leipzig. In der Mitteilung heißt es, dass die von den Bürgern beschriebenen „außergewöhnlichen Poltergeräusche“ nicht bestätigt werden könnten. „Der Bahnübergang wurde im Oktober 2016 umgebaut und befindet sich im Bereich der Zuständigkeit der Deutschen Bahn in einem regelkonformen Zustand“, schreibt der Sprecher.

Bei der Ortsbegehung hatten die betroffenen Förderstedter darum gebeten zu prüfen, ob ein besonderer Lärmschutz geschaffen werden könnte - etwa durch Einbauten am Übergang oder durch Wände. Auch diesen Gedanken erteilt die Bahn jetzt eine Absage. Schallsicherungen an Bahnübergängen sind nicht vorgesehen“, sagt der Sprecher. Auch weitere Umbauplanungen durch Land oder Kreis seien nicht bekannt. Die Bahn verweist auf die umfangreichen Investitionen in Förderstedt: 2006 wurde der Bahnübergang bereits schon einmal erneuert. Damals wurden auch die Mühlenstraße und der Athenslebener Weg ausgebaut. Diese Arbeiten waren die Vorbereitungen, um den Bahnübergang Marbestraße schließen zu können. 2009 schließlich gab es umfangreiche Arbeiten am großen Bahnübergang in der Magdeburg-Leipziger Straße.

Seit September 2012 existiert zudem der neuen barrierefreien Haltepunkt. Der 140 Meter lange Bahnsteig zur bequemeren Nutzung der Bus-Bahn-Schnittstelle nahe des Bahnübergangs Magdeburg-Leipziger Straße kostete 420.000 Euro. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung des Bundes, der Deutschen Bahn und des Landes Sachsen-Anhalt mit seiner Nahverkehrsgesellschaft kam ein Jahr zuvor zustande. Der Steig ersetzt den Halt am ehemaligen Bahnhof und erspart den Reisenden weite Laufwege.