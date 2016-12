Das Haus in der Staßfurter Parkstraße 6: Einst durfte es aufgrund des Denkmalsschutzes nicht abgerissen werden. Jetzt verkommt es so sehr, dass es eine Gefahr für die Nachbarn darstellt. Foto: F. Richter

Wenn Häuser dem Verfall preisgegeben sind, sind mitunter alle Beteiligten machtlos - auch in Staßfurt.

Staßfurt l „Wenn selbst Behörden nicht weiterkommen, ist das schon der Hohn“, fasst Thomas Wagner seinen mittlerweile dreijährigen Kampf zusammen. Er, bekannt als Vorsitzender des GRB-Sportvereins und engagiertes Mitglied im Rotary Club, hatte vor einigen Jahren die Häuser in der Parkstraße 7 und 8 gekauft und ausgebaut.

Seit 2014 bereitet ihm sein direktes Nachbarhaus auf der Ecke zur Emil-Grupe-Straße Sorgen. Nicht nur, dass dort schon Ziegel und Fassadenteile heruntergefallen sind, in dem Haus wurde sogenannter „Echter Hausschwamm“ festgestellt. Das bestätigt der Volksstimme auch die untere Denkmalschutzbehörde der Salzlandkreisverwaltung, die hier zuständig ist.

„Im speziellen Fall des Eckhauses Parkstraße 6 in Staßfurt besitzt die untere Denkmalschutzbehörde schon seit mehreren Jahren aufgrund der Information aus der Nachbarschaft die Kenntnis über den schlechten baulichen Zustand des denkmalgeschützten Gebäudes einschließlich des Befalls mit dem Echten Hausschwamm“, lässt das Fachamt über die Pressestelle mitteilen.

Dieser Hausschwamm hat es in sich. Der Pilz zerstört Holz und breitet sich immer weiter aus. Die Bekämpfung des Schwammes muss zwingend durch autorisierte Fachfirmen durchgeführt werden. „Der Verfalls des Gebäudes ist in den letzten Jahren immer rasanter vorangeschritten und mittlerweile extrem“, erzählt Thomas Wagner. Der Pilz hat die Holzdecken, -böden und -verkleidungen so sehr angegriffen, dass Decken mehrfach durchgebrochen sind. „Durch die Nässe, die von draußen ungehindert in das Haus eindringt, bekommt der Schwamm immer neue Nahrung, um sich weiter auszubreiten“, so Wagner. Natürlich ist er in Sorge um seine eigenen Häuser. „Der Schwamm kann sich auf 150 Meter ausdehnen, auf Bauteile und sogar Möbel der Nachbarhäuser überspringen.“ Aktuell trennen nur noch zwei Meter den angegriffenen Bereich von Wagners Hab und Gut.

Besitzer des Hauses ist unauffindbar

Das Gutachten, in dem der Hausschwamm bestätigt wird, hat Thomas Wagner selbst in Auftrag gegeben. „Mir wurde daraufhin geraten, ich solle meinen Giebel schützen, was technisch gar nicht geht, weil beide Häuser direkt aneinanderstehen. Und ich solle eigene Maßnahmen ergreifen“, das heißt, den privatrechtlichen Klageweg gegen den Besitzer des Nachbarhauses gehen. Der Schriftverkehr zwischen Landkreis und Wagner läuft seit 2014, Wagner fordert dabei stets Abhilfe ein.

Doch weder Thomas Wagner noch der Denkmalschutzbehörde gelingt es, den Besitzer zu erreichen. Das sagt die Behörde auch selbst: „Die untere Denkmalschutzbehörde war auch bereits mehrfach bemüht, mit dem Eigentümer des Grundstückes in Kontakt zu treten, um entsprechende denkmalerhaltende Maßnahmen einzufordern. Die Bemühungen sind bisher leider ins Leere gelaufen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Eigentümers nicht ermittelt werden konnte.“ Gerüchten zufolge handelt es sich um einen Australier, der mehrere Häuser in Staßfurt gekauft hat und ebenfalls verfallen lässt. Niemand weiß, wo sich der Mann auffällt.

Zunächst ist - so auch bei allen anderen verfallenden Gebäuden - der Eigentümer in der Pflicht. Dass das Phänomen Hausschwamm „kein Spaß ist“, wie Wagner sagt, sieht auch die Denkmalschutzbehörde so: „Ein Einschreiten des Landkreises ist nicht nur im Falle einer Gefahr im Verzug für den Straßenverkehr möglich, sondern im Einzelfall auch, wenn grundsätzlich die Standsicherheit einer baulichen Anlage im Sinne des Bauordnungsrechtes gefährdet ist und durch diese Anlage eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht oder andere Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beachtet werden müssen.“

Eigentümer in der Pflicht

Dies könne auch der Aspekt des Denkmalschutzes sein - wenn Eigentümer wie hier ihrer Erhaltungspflicht im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt nicht nachkommen. Der Eigentümer sei verpflichtet, bauliche Anlagen soweit Instand zu halten, dass keine Gefahr für die benachbarte Bebauung entsteht. Sind Konkrete Schäden durch unterlassene Bauunterhaltung entstanden sind, können Nachbarn diese auf dem nachbarschaftsrechtlichen Klageweg geltend machen. Wie in den meisten andere Bundesländern müssen Eigentümer Hausschwamm in Sachsen-Anhalt aber nicht melden, so der Salzlandkreis. Deswegen erfahren Behörden oft nur über Nachbarn und zu spät von solchen Schäden.

„Wie soll das weitergehen in unserer Stadt, wenn nicht einmal die Behörden weiterkommen?“, so Thomas Wagner. Ein Problem sei auch, dass das Nachbarhaus zugänglich ist, etwa für spielende Kinder, die sich verletzen könnten. „Wir müssen nur mal auf den historischen Stadtrundgang in Staßfurt schauen, der gesäumt ist, von verfallenden Häusern.“

Thomas Wagner will sich jetzt rechtlich beraten lassen. „Aber auch eine Klage würde immer wieder ins Leere laufen, wenn der Besitzer sind greifbar ist.“ Während Wagner der Ansicht ist, die Behörde müsste hier eingreifen, das Denkmal retten und Gefahr abwenden oder wenigstens das Dach sichern, spricht der Landkreis von einer Kann-Bestimmung.

Klage oder doch noch Hoffnung?

Denn der Landkreis teilt mit: „Grundsätzlich kann die Behörde aber im Einzelfall Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel in Form einer Ersatzvornahme, die eine weitere Ausbreitung des Schadens unterbindet oder den völligen Verlust des denkmalgeschützten Gebäudes verhindert.“ Dennoch lässt die Denkmalschutzbehörde für diesen Fall Hoffnung anklingen: Bezüglich der Parkstraße 6 werde die Lage derzeit geprüft.