18 neue Nistkästen bieten als Winterquartier Unterschlupf für Vögel in Groß Börnecke.

Groß Börnecke l „Nun können sich die Vögel bei uns eine Wohnung aussuchen“, scherzte Groß Börneckes Ortschefin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach. Die Ortsbürgermeisterin ist zufrieden. In den vergangene Wochen wurden 18 Nistkästen vom Gemeindearbeiter Gerald Kittlaus im Ort angebracht. Das Projekt wird sogar durch den Naturschutzbund Sachsen-Anhalt (Nabu) unterstützt, mit dem die Ortschefin Kontakt aufgenommen hatte.

„Wenn man sich damit nicht auskennt, ist es gar nicht so einfach, einen geeigneten Platz für die Vogelhäuschen zu finden“, sagt Muschalle-Höllbach. „Schließlich wollen wir, dass die Vögel die Nistkästen auch als Winterquartier nutzen können.“

Nabu-Mitarbeit

Was es alles zu beachten gibt, weiß Nabu-Mitarbeiter Uwe Nielitz aus Aschersleben, der das Projekt seitdem begleitet hat. Ehrenamtlich ist er für den Naturschutzbund tätig und kennt sich auf dem Gebiet der Vogelkunde gut aus.

Zum einen sei es wichtig, die richtigen Maße für die Löcher in den Nistkästen zu beachten. Der Durchmesser richte sich nach der Vogelart. Daher mussten einige Löcher, die den Vögeln den Zugang ermöglichen, durch den Gemeindearbeiter etwas vergrößert werden. Auch sollte darauf geachtet werden, dass der Eingang der Kästen nicht durch Äste und Blätter versperrt sei, denn Vögel benötigen Platz beim Anflug.

„Natürlich darf das Holz nicht chemisch behandelt worden sein“, fügt Nielitz noch hinzu. Der Vogelexperte weist auch darauf hin, dass Nistkästen oder Vogelhäuser einmal im Jahr, im Herbst, gereinigt werden müssen.

Gemeinde

„Uwe Nielitz hat uns nicht nur beratend bei der Anbringung zur Seite gestanden, er möchte das Projekt auch weiter begleiten und festhalten, wie viele Vögel die Nistkästen zum Brüten oder als Winterquartier nutzen werden“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Mit den Nistkästen sei den Vögeln im Ort eine Hilfestellung gegeben worden, denn der Lebensraum sei im ländlichen Bereich knapp, so Nielitz. „In wie vielen Bäumen in den vielen Kleingartenanlagen finden unsere Vögel denn noch ein Loch, in dem sie natürlich nisten können“, so Nielitz. Meisen, Kohlmeisen oder Sperlinge haben es schwer. „Früher gab es in der Feldflur an jedem Feldweg noch viele Obstbäume.“ Heute suche man danach vergebens. „Unsere Straßenbäume werden regelmäßig geschnitten und sehen aus wie Palmen“, erklärt der Ascherslebener den schwindenden Lebensraum. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft habe die Zerstörung der natürlichen Lebensräume begonnen. Nicht nur in der Feldflur, sondern auch im besiedelten Raum haben einige Vogelarten Probleme. „Der Feldsperling oder der Haussperling finden kaum noch Plätze zum Brüten, weil die Menschen ihre Häuser so dicht nebeneinander bauen.“ Auch die Schwalben wurden vielerorts schon vertrieben.

Den Schwalben haben die Vögel in Groß Börnecke ihre neuen Winterquartiere zu verdanken. Denn aus einem Missgeschick ist das Nistkästen-Projekt entstanden.

Sponsor

Hans-Michael Strube, Vorstandsvorsitzender der Salzlandsparkasse in Staßfurt, hatte nämlich für den Ortsteil 300 Euro gespendet. Hintergrund der kleinen finanziellen Zuwendung war das ungewollter Vertreiben von Schwalben, die schon immer im Frühjahr am Dach der Sparkassen-Filiale im Ort ihre Nester gebaut haben. Um die Kunden, die dort ein und aus gehen vor Dreck und Kot durch die Schwalben zu schützen, hatte die Salzlandsparkasse durch einen Dienstleister ein Brett unter den Nestern anbringen lassen. Allerdings sei die Anbringung nicht fachgerecht gewesen, sodass der vorgegebene Abstand zu den Nestern nicht eingehalten wurde und die Vögel ihre Nester zum Teil nicht mehr angeflogen haben. Das Brett solle im Frühjahr wieder angebracht werden. Allerdings fachgerecht mit einem ausreichenden Abstand zu den Nestern.

Von den 300 Euro der Sparkasse wurden von der Stadt 20 neue Nistkästen für den Ort an die Rehabilitationswerkstätten für Behinderte in Staßfurt in Auftrag gegeben. Mit der Lösung sind nun alle zufrieden und nicht nur die Schwalben, sondern auch andere Vogelarten profitieren von der Wiedergutmachung.