Ab April werden Grundstückseigentümer in Alt-Staßfurt für die Sanierung herangezogen.

Staßfurt l Seit 1991 schon, beginnend mit vorbereitenden Untersuchungen, läuft eines der größten Projekte in der Stadt Staßfurt: Die Sanierung des sogenannten Gebietes „Alt-Staßfurt“, die bis heute immer noch nicht in allen Bereichen abgeschlossen ist.

„Das Sanierungsgebiet ‚Alt-Staßfurt‘ erfasst mit Alt-Staßfurt und der Altstadt zwei der drei historischen Siedlungskerne“, informiert Oberbürgermeister Sven Wagner. Es besteht aus dem Teilgebiet um den Königsplatz mit rund 22,5 Hektar nördlich der Bode und der eigentlichen Altstadt Staßfurt mit 26 Hektar im Umfeld der Steinstraße südlich der Bode.

320 Gebäude saniert oder neugebaut

Das Sanierungsgebiet „Alt-Staßfurt“ erstreckt sich somit auf einer Fläche von 48,5 Hektar. Von 516 Grundstücken, sprich Bauparzellen, in dem gesamten Gebiet sind 459 bebaut. 320 der Gebäude sind saniert worden oder sind Neubauten.

Bei der Sanierung der Straßen und Plätze um den Königsplatz und um die Steinstraße, die nun seit den 1990er Jahren läuft, kommen nun die Grundstückseigentümer ins Spiel. Wegen der Modernisierung der Straßen und Plätze an ihren Grundstücken kommt es zu einer Wertsteigerung ihrer Objekte. Diese Wertsteigerung muss nun bezahlt werden. „Zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen ist die Stadt Staßfurt verpflichtet, Ausgleichsbeträge gemäß Paragraph 154 Baugesetzbuch zu erheben“, erklärt Wolfgang Waschk, Leiter des Fachdienstes Stadtsanierung und Bauen. Diese Ausgleichsbeträge sind vergleichbar mit dem, was in anderen Fällen die sogenannten Straßenausbaubeiträge sind, die Grundstücksbesitzer bei der Sanierung ihre Straße zahlen müssen.

Wie viel zu zahlen ist, wird über bestimme Werte errechnet: Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung der Bodenwerte der Grundstücke besteht aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grundstück ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre (Anfangswerte), und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes ergibt (Endwert).

Wertsteigerung je nach Zone

„Die Anfangs- und Endwerte für die im Sanierungsgebiet liegenden Grundstücke wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Regionalbereich Harz-Börde des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt festgestellt und in entsprechenden Bodenrichtwertkarten veröffentlicht. Bei der Ermittlung der Endwerte wurden die von der Stadt beschlossenen Sanierungsziele zugrunde gelegt. Die Wertsteigerung in den einzelnen Zonen beträgt zwischen 1 Euro und 6 Euro pro Quadratmeter“, erklärt Wolfgang Waschk.

Diese Ausgleichsbeträge muss derjenige zahlen, der zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme Grundstückseigentümer ist. Findet danach ein Eigentumswechsel statt, so geht die Ausgleichsbereitschaftspflicht nicht auf den neuen Eigentümer über. Eigentlich muss der Ausgleichsbetrag bezahlt werden, wenn die Sanierungen komplett abgeschlossen sind.

Aber: „Die Kommune kann ihrer Verpflichtung auch dadurch nachkommen, dass sie mit dem Grundstückseigentümer vor Abschluss der Sanierung eine Ablösevereinbarung abschließt“, so Wolfgang Waschk weiter. Bei der vorzeitigen Ablösung der Beträge - in diesem Fall ab dem zweiten Quartal diesen Jahres - zahlt der Grundstückseigentümer die aktuelle errechnete Wertsteigerung abschließend und kann später nicht herangezogen werden, falls die Sanierung teurer als geplant wird und doch noch zu einer größeren Wertsteigerung führt. Außerdem gelangt die Stadt so frühzeitig zu Einnahmen, die sie nutzen kann.

Vorzeitige Ablösung

Diese vorzeitige Ablösung soll jetzt in Staßfurt möglich gemacht werden. Der Stadtrat kann dafür mit einem Beschluss die Grundlage schaffen. Dann können die einzelnen Grundstücksbesitzer mit der Stadt eine freiwillige Ablösevereinbarung abschließen. Auch Ratenzahlungen können beantragt werden.

Wenn die Verwaltung demnächst die Daten aller Eigentümer- und Grundstücksflächen innerhalb des Sanierungsgebietes aktualisiert hat, schlägt sie dem Stadtrat den entsprechenden Beschluss vor. Dies wird für das zweite Quartal diesen Jahres anvisiert.