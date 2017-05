45 Jugendweihlinge und eine Feier mehr als 2016 gibt es in Staßfurt dieses Jahr.

Staßfurt l Eine Klasse aus Förderstedt, je zwei von der Kastenschule und der Schule Am Tierpark sowie des Gymnasiums Staßfurt ließen sich am Sonnabend feiern. Mit den Jugendweihlingen am kommenden Sonnabend werden es etwa 215 junge Leute sein, die sich in diesem Jahr der Feierstunde der Interessenvereinigung Jugendweihe (IVJW) e.V. bedienen. Damit zählt Bianka Luther, Geschäftsstellenleiterin der Region Staßfurt & Bernburg, allein für den Bereich Staßfurt 45 mehr als im vergangenen Jahr.

René Zok, den die IVJW einmal mehr um die Festrede gebeten hatte, warb darin, dass sich die Jungerwachsenen in die Gesellschaft einbringen sollen. Per Wahlrecht und möglicherweise auch, indem sie selbst kandidieren. „Solidarität, Mitmenschlichkeit und Toleranz sind wichtiger denn je.“ Er wünschte den Jugendweihlingen für die Erwachsenenwelt Mut, Kreativität und auch mal Widerstand.

Im Namen der Jugendweihlinge des ersten Durchgangs bedankte sich am Sonnabend Marie Sophie Asmussen bei den Eltern, Großeltern und Geschwistern für deren Liebe und Geduld in den vergangenen 14 Jahren. Für das grenzenlose Verständnis, wenn rumgezickt wird, die Handykosten steigen, bei Liebeskummer und „kein Bock“ auf Schule.

Bilder Waren Teilnehmer der ersten von drei Jugendweiheveranstaltungen im Salzlandtheater am Sonnabend – die Jungerwachsenen der Klasse 8a mit Klassenlehrerin Elke...



Die offiziellen Gratulanten, hier Moderatorin Sarah Witteborn, werden von Daisy unterstützt. Die Dreijährige verdeutlicht sicher allen auch: Waren unsere...



Christopher Konrad und Antje Reich gefallen mit der Auswahl ihrer Lieder von „Seite an Seite“ (Stürmer) bis „Bonny&Clyde“ (Connor)...



Immer wieder als Festredner zur Jugendweihe gefragt: René Zok.



Josy Barteld findet die passenden Worte bei ihrer angenehmen Moderation.



Marie Sophie Asmussen bedankt sich im Namen der Jugendweihlinge.



Josy Barteld, Sarah Witteborn und Anna-Lena Kotzyba führten angenehm durchs Programm. Antje Reich und Christopher Konrad wählten ebenfalls die passenden Lieder zum Anlass.

Am Sonnabend feiern noch vier Klassen des Gymnasiums, die Förderschulen Staßfurt und Wolmirsleben im Theater.