Die Jecken vom Groß Börnecker Kultur- und Heimatverein stehen in den Startlöchern.

Groß Börnecke l „Das Ballett will lieber inkognito bleiben.“ Yvonne Kramer-Herbst vom Elferrat hat der Volksstimme aber ein Foto der lustigen Truppe zukommen lassen. Auch wenn die Herren ihre Namen nicht verraten, ist ihr Auftritt beim Karneval in Groß Börnecke sicher. Denn das Männerballett gibt es in diesem Jahr wieder. 2014 war wegen sinkender Mitgliederzahlen vorerst Schluss. Jetzt wollen die lustigen Jecken mit Verstärkung einen Neustart hinlegen. Denn ein neuer Leiter wurde gefunden. Wie Yvonne Kramer-Herbst erklärt, hat sich Stefan Zunder bereit erklärt, das Kommando beim Männerballett zu übernehmen. Was geboten wird, bleibt natürlich geheim. Das Üben läuft derzeit auf Hochtour. In der kommenden Woche sollen die Generalproben stattfinden, nicht nur für die Männer wird es danach ernst, auch die anderen Jecken freuen sich schon sehr. Rund 50 Mitglieder des Vereins sind schon gespannt. Sie fiebern dem Publikum entgegen, das aufgerufen ist, zusammen eine große Party zu feiern, wenn im Dorfgemeinschaftshaus der Schlachtruf „Börnecke Hellau“ ertönt.

Dann wird es bunt, laut und lustig, so viel steht fest. „Gesänge, Reden an der Bütt, viele schöne Tänze, bunte Kostüme, kreative Einfälle, viel Klamauk. Alles ist dabei. Wir wollen aber nicht zu viel verraten“, kündigt Yvonne Kramer-Herbst die Show an. In der kommenden Woche soll außerdem das Bühnenbild aufgebaut werden. Die Arbeiten dafür starten dann im Saal.

„Wir haben schon wirkliche viele Karten verkauft“, kann die Groß Börneckerin mit Freude berichten. Sie sagt aber auch, dass es noch freie Plätze gibt. Karten gibt es im Textilgeschäft bei Yvonne Kramer-Herbst in der Mittelstraße.