In der Region Staßfurt soll keine Kohle abgebaut werden. Das sagt die Mibrag.

Staßfurt/Egeln (dw) l Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) will im Raum Staßfurt und in der Egelner Mulde derzeit nicht weiter nach Kohlevorkommen suchen, die abbaubar und nutzbar sind. In der aktuellen Unternehmensplanung seien keine Erkundungsmaßnahmen in der Region vorgesehen, sagt Mibrag-Sprecherin Elke Hagenau auf Volksstimme-Nachfrage.

Pläne und erste Probebohrungen der Mibrag, sorgten vor zehn Jahren besonders in der Egelner Mulde für kontroverse Diskussionen. Bereits zu DDR-Zeiten gab es Bestrebungen, hier Kohle zu gewinnen. Doch der Rohstoff war zu salzig. Von 2006 an wiesen die Kritiker besonders auf die gravierenden Umweltfolgen und den Verlust wertvollen Ackerbodens hin. Der Streit währte über Jahre. Der damalige Kreistag von Aschersleben-Staßfurt hatte sich in einer Stellungnahme 2007 gegen einen Tagebau ausgesprochen. Es gab Resolutionen. Und schließlich zeigte sich auch das Land

Sachsen-Anhalt nicht geschlossen in allen Ministerien von der Notwendigkeit eines solchen Abbaugebietes überzeugt. Ein Energiekonzept des Landes schreibt das bis mindestens 2020 erstmal fest. Die Mibrag stellte daraufhin 2010 ihr Vorhaben ein.

Zwar setzt man in Magdeburg noch auf die Kohle jetzt im Energiemix und künftig als Brückentechnologie. Allerdings stehen ihren Vorteilen - Versorgungssicherheit und relativ günstige Preise - als großer Nachteil auch die hohen Kohlenstoffemssionswerte entgegen. Deutschland hat sich international verpflichtet, den Ausstoß zu verringern, das Land zieht dabei mit. Nur bereits erschlossene Kohlelagerstätten spielen jetzt in den Plänen eine Rolle.

