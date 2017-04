In Cochstedt plant die Hederslebener Zucht- und Mastbetriebe einen neuen Stall für Mastschweine.

Cochstedt (ntu) l In Cochstedt plant die am Standort bereits ansässige Hederslebener Zucht- und Mastbetriebe GmbH & Co. KG Gebäude einer seit vielen Jahren bestehenden Ferkelaufzuchtanlage am Ortsausgang in der Schadelebener Straße abzureißen, um einen neuen Stall für Mastschweine zu bauen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Stadtrat am Dienstag während seiner Beratung im Stadtsaal „Stern“ (18 Uhr) zu befinden hat.

Die Mitglieder geben dann ihr Votum zu dem Vorhaben ab. Im Hauptausschuss fanden die Pläne keine mehrheitliche Zustimmung. Vier von sieben anwesenden Mitgliedern sprachen sich dagegen aus. Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH) und zwei weitere Ausschussmitglieder befürworten die Investition.

Diese sieht vor, dass die Altställe abgerissen werden. In der Beschlussvorlage ist vom „Neubau eines modernen Stallgebäudes mit den erforderlichen Nebeneinrichtungen“ die Rede. Der neue Stall soll außerdem mit einer Abluftreinigungsanlage ausgestattet werden. Die Gesamtkapazität der Anlage von derzeit zulässigen 4000 Ferkelaufzuchtplätzen soll auch für die geplante Schweinemast beibehalten werden. Das Gesamtkonzept sieht außerdem die Vergrößerung des Abstandes zur Ortslage sowie eine Verbesserung der Immissionssituation vor, heißt es weiter. „Darüber hinaus soll mit der Neuordnung des Betriebsgeländes und einer Eingrünung im Norden auch das Orts- und Landschaftsbild aufgewertet werden.

Ortschaftsrat stimmt zu

In Cochstedt haben Ortschaftsräte den Plänen ihre Zustimmung gegeben, informiert Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart (Fraktion die Linke). Die seit vielen Jahren ansässige alte Anlage am Ortsausgang in der Schadelebener Straße sei in die Jahre gekommen. Das Gelände werde mit dem Abriss von zirka vier Hektar auf rund zwei Hektar verkleinert. „In die neue Anlage sollen jetzt Schweine rein und keine Ferkel mehr. Die Anzahl von 4000 bleibt gleich.“ Cochstedt sei ein landwirtschaftlich geprägter Ort, so Weißbart. „Wenn wir uns gegen jede Modernisierungsmaßnahme stellen, dann können wir gleich dicht machen“, meint der Ortschef.

Er spielt damit auf Protest an, der während der Ausschusssitzung am Dienstag öffentlich wurde. Mitglieder der Ortsgruppe vom BUND Deutschland aus Cochstedt befürchten, dass der Investor später entscheidet, die Anlage zu erweitern. Die Mehrheit der Mitglieder im Hauptausschuss sieht das ähnlich.

„Nein, ich bin entschieden gegen den Bau der neuen Ställe“, sagte die Vorsitzende der Fraktion der WGH im Stadtrat der Volksstimme. „Es gibt genug Massentierhaltung. Wir haben genug zu essen. Lebensmittel werden sogar weggeworfen.“ Sie fürchtet um Konsequenzen. „Wir wissen mit der Gülle nicht wohin und keiner denkt an unsere Kinder“, ist die Ortsbürgermeisterin aus Groß Börnecke in Sorge.