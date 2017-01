Die Zukunft war das Topthema beim Neujahrsempfangs der Stadt Staßfurt am Donnerstagabend.

Staßfurt l Um die Zukunft der Stadt Staßfurt drehte sich alles beim Neujahrsempfang. Stadträte, Landrat, Unternehmer, Vereinsvorsitzende, Kita-Leiterinnen oder interessierte Bürger hatten das Salzlandtheater nahezu komplett gefüllt. Oberbürgermeister Sven Wagner schaute mit seinen Gästen auf das vergangene Jahr zurück und kündigte wichtige Schritte für die Zukunft an.

Neben seinem Rückblick auf die Meilensteine eines „aufregenden, arbeitsreichen und glücklichen Jahres“ 2016 und der Vorschau auf Investitionen über 14,7 Millionen Euro im Jahr 2017, lobte Sven Wagner die gelebte Willkommenskultur für Flüchtlinge in der Stadt, die gelungene Zusammenarbeit mit allen Akteuren sowie den Einsatz der unzähligen Ehrenamtlichen bei Feuerwehr, Vereinen und im sozialen Bereich. Jene Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, seien letztendlich die Stärke der Stadt Staßfurt. „Vieles, was Staßfurt lebens- und liebenswert macht, geht auf ihr Handeln oder ihre Initiativen zurück“, so Wagner. Einige neue, positive Fakten verkündete Wagner: Mit 195 Kindern wurden 2016 18 mehr als im Vorjahr geborgen. Spenden über 27 500 Euro gingen 2016 für gute Zwecke ein.

Mit „Bringen Sie sich ein, damit Staßfurt noch cooler, noch schöner, noch wunderschönen wird“, brachte Dr. Stefan Eisner in seiner Rede das Thema Zukunft auf den Punkt. Hierbei nahm er Bezug auf den „Staßfurt-Rap“ der Goethe-Kids, wo es heißt „Staßfurt ist cool, Staßfurt ist schön, Staßfurt ist wunderschön.“ Der Geschäftsführer des Niedersächsischen Studieninstituts Braunschweig beginnt derzeit gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den Bürgern die Erarbeitung eines Leitbildes für Staßfurt. Leitlinien für die Entwicklung aller Lebensbereiche in der Stadt bis 2030 werden darin festgeschrieben.

Bilder Wo ist die Zukunft? Nein, drei Feen unterstützen OB Sven Wagner bei der Begrüßung der Gäste. Hier hilft die 2. Staßfurter Salzfee Stephanie Ot...



Zukunftsforscher Prof. Dr. Lothar Abicht blickt auf die künftige Arbeitswelt. Nicht mehr weit und 3-D-Drucker bauen ein Auto in zehn Stunden oder Roboter übe...



Wenige Plätze sind frei im Saal. Das Programm findet allgemein Anerkennung – von den Rednern bis zur musikalischen Umrahmung. Fotos: Falk Rockmann



Dr. Stefan Eisner: „Machen Sie Staßfurt noch cooler, noch schöner, noch wunderschöner!“ Fotos: Falk Rockmann



Oberbürgermeister Sven Wagner wünscht den Gästen „Hoffnung, Zuversicht und Glück“. Fotos: Falk Rockmann



Viele fleißige Helfer wie BBRZ-Lehrling Sabine Preetz sorgten für einen auch kulinarisch rundum gelungenen Neujahrsempfang. Fotos: Falk Rockmann



Franziska Giesemann überrascht die Zuhörer mit ihren kraftvoll gesungenen Arien. Fotos: Falk Rockmann



„Sie sehen alle sehr zufrieden aus und das haben Sie selbst geschaffen“, sprach Dr. Eisner das Publikum direkt an. „Doch wie können wir diese Zufriedenheit für Ihre Kinder in Zukunft erhalten?“ Weder Oberbürgermeister noch die Experten des Studieninstituts wollen der Stadt ein Leitbild von oben aufdrücken, sondern die Bürger sollen entscheiden, was die Stadt in Zukunft will. „Machen Sie mit“, lud Dr. Eisner die Bürger noch einmal explizit zur Auftaktveranstaltung zum Leitbild am 12. Februar ein.

Als Gastredner betrat Dr. Lothar Abicht, Professor und Zukunftsforscher der Technischen Universität Chemnitz, die Bühne. In seiner Rede betrachtete er die Zukunft vor allem im Bereich Bevölkerungsentwicklung und Trends in der Arbeitswelt. Dem Publikum stellte er per Videoeinspielung auch die neuesten Entwicklung digitaler Technologie vor.

An die Gäste, die später noch lange am Buffet plauderten, wurde an dem Abend auch der neue Button „Staßfurt - Eine Stadt mit Zukunft“ verteilt, den die „Pusteblume“-Kinder aus Neundorf gebastelt hatten.