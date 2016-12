Von der neuen Ampel an der B 180 in Schneidlingen profitieren nicht nur die Sekundarschüler der Oskar-Kämmer-Schule, sondern auch alle Bürger und die Klusstiftung. Foto: Nadin Hänsch

Für mehr Sicherheit beim Überqueren der Bundesstraße 180 sorgt nun eine neue Ampelanlage in Schneidlingen.

Schneidlingen l Diese wurde auf Höhe der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt. Die Inbetriebnahme erfolgte bereits vor den Weihnachtsfeiertagen, am 20. Dezember.

Den Antrag für die Anlage stellte Elke Atzler, Leiterin der Oskar-Kämmer-Schule in Schneidlingen, im Juli 2015 an die Stadt. Atzler habe den Antrag damals damit begründet, dass der Bustransport der Schüler zu Beginn des neuen Schuljahres im Jahr 2015 bis zur Schule eingestellt werde, informiert Carmen Schäfer vom Bauamt. Die Schüler müssen seitdem die Bushaltestelle an der Magdeburger Straße benutzen und somit die B 180 als Schulweg überqueren.

„Dieser Antrag wurde zur Prüfung an das Straßenverkehrsamt des Salzlandkreises, an die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) und Polizei weitergeleitet. Nach Auswertung und Abwägung aller Beteiligten wurde der Ampelanlage zugestimmt“, erklärt Schäfer. Ein auf Verkehrssysteme spezialisiertes Büro aus Halle sei mit der Planung beauftragt worden. Anschließend sei die Anlage durch den LSBB kurzfristig im Frühjahr ausgeschrieben und die Bauausführung für die Monate November und Dezember festgelegt worden, so Schäfer weiter.

„Diese Anlage kommt nicht nur den Schülerinnen und Schülern der Oskar-Kämmer-Schule zugute, sondern auch der Klusstiftung sowie allen Einwohnern des Hecklinger Ortsteils Schneidlingen.“

Die Ortsbürgermeisterin, Ingrid Engelmann, die Schulleiterin der Oskar-Kämmer-Schule und die Stadt Hecklingen freuen sich über die unkomplizierte und schnelle Realisierung des Projektes und bedanken sich bei allen Beteiligten dafür.