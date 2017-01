Zehn Kreismeistertitel holten die Güstener Schützen.

Güsten l Etliche Volltreffer landeten die Sportfreunde der Privilegierten Schützengilde Güsten am Wochenende. Auf eigenem Schießstand richtete ein eingeschworenes technisches Helferteam aus etwa 20 Männern und Frauen die 22. Kreismeisterschaft des Kreisschützenverbands Bernburg in den Luftdruckdisziplinen aus. Elf Schützenvereine aus der Region zwischen Güsten und Könnern nahmen daran teil.

Den Hut als Wettkampfleiter hatte dabei Volker Gehrmann von der Privilegierten Schützengilde Nienburg auf. Insgesamt waren 126 Starts auf den drei Bahnen zu koordinieren. Allein 55 Schützen davon hatten Heimvorteil. Und den nutzten die Sportfreunde um Daniel Filz. Der Vereinschef der Güstener Schützengilde konnte sich am Sonntagabend freuen: „Nicht nur in der Masse waren wir überzeugend, sondern auch in den Einzelergebnissen. Mit insgesamt zehn Kreismeistern, neun Zweit- und sieben Drittplatzierten haben wir ein sehr starkes Ergebnis gelandet.“

Besonders hervorzuheben sind die Siege von Tim Maschke, der für Güsten mit Luftgewehr und Luftpistole in der Jugendklasse siegte.

Eine große organisatorische Herausforderung ist es, 126 Starts an drei Tagen auf drei Bahnen zu verteilen.



Es gibt auch knapp an Ringgrenzen liegende Schüsse, auf die bei der Auswertung dann besser vier Augen schauen, wie hier von Kathrin Gehrmann und Daniel Filz.



Für den Nachwuchs, der noch keine Luftdruckwaffen in die Hand nehmen darf, wurde zudem ein Wettbewerb mit dem Lasergewehr geschaffen, den Lennard Kamerau (1.) und Paul Himpenmacher (2.) gern nutzten und unter sich ausmachten. Den Sieg mit der Luftpistole ließen sich Eike Wenzel in der Altersklasse Senioren B und Monika Zwicker (Seniorinnen A) auf heimischem Stand nicht nehmen.

Mit ihren Ergebnissen setzen sich die Güstener von Beginn an an die Spitze der Kreisliga Bernburg, in deren Wertung die Ergebnisse der Kreismeisterschaften einfließen. Als nächstes folgt der Wettkampf um den Damenpokal am 1. April in Baalberge.

Für die Freunde der Güstener Schützen ist der nächste öffentliche Wettbewerb um den Hasenpokal interessant, zu dem am 8. April eingeladen wird.