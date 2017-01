Die Bode soll die Grenze für die Schulbezirke bilden. Der Bildungsausschuss entschied sich einstimmig dafür, das Wohngebiet am Berlepsch (Hintergrund) nördlich des Flusses künftig komplett der Goethe-Grundschule zuzuordnen. Foto: Falk Rockmann

Die Von-der-Heydt-Straße soll künftig zum Gebiet der Goetheschule gehören.

Staßfurt l Warum bislang nur diese eine Straße mitten in besagtem Wohngebiet überhaupt der Uhlandschule zugeschlagen wurde, und die anderen dem Schuleinzugsbezirk der Goetheschule, konnte bisher niemand erklären.

Nun ist dem diesbezüglichen Änderungs-Antrag von Heike Schaaf (CDU), das zu vereinfachen und diesem Wohngebiet eine einheitliche Richtung zu geben, im Kultur- und Bildungsausschuss der Stadt zugestimmt worden.

Wenn auch der Stadtrat dem folgt, wird diese Regelung die Schüler betreffen, die zum Schuljahr 2018/19 eingeschult werden, hieß es am Mittwochabend im Ausschuss.

Abgelehnt wurde derweil ein Antrag der Fraktion UWG/AfD auf einen teilweisen Verzicht der Schulbezirke.

Das Thema Museumsbeiratssatzung verlangte mehr Diskussionsbedarf. So bedauerte Ausschussvorsitzender Gerhard Wiest (Linke) die geteilten Meinungen und das teilweise Desinteresse dazu in Ortschaftsräten.

Er verstehe ja, dass die Orte ihre eigenen Heimatstuben hätten. Aber das zeuge auch vom „Zustand des Zusammenwachsens“, wenn teilweise kein gegenseitiges Interesse bestehe.

Zum Antrag des Förderstedter Ortschaftsrats, Ausschussmitgliedern oder Verwaltungsmitarbeitern ein Recht zur Teilnahme an Museumsbeiratssitzungen in der Satzung zu verankern, fand Gerhard Wiest unnötig. Man sollte das „nicht verkomplizieren“. Stadträte und Verwaltung hätten auch jetzt schon das Recht, an solchen Beiratssitzungen teilzunehmen.

Die Ausschussmitglieder empfahlen dem Stadtrat die Satzung für einen Museumsbeirat einstimmig zur Beschlussfassung.

Beim Tagesordnungspunkt Anfragen/Anregungen wollte Jürgen Pecher (CDU) wissen, ob es bezüglich des Bildungsauftrags, den ja ein Museum auch habe, eine Zusammenarbeit mit Schulklassen gebe. Das werde durchgeführt, antwortete Fachdienstleiterin Ina Siebert. Und Hartmut Wiese (UWG/AfD) fragte nach einer „Konzeption für das Strandbad mit Kosten für 2017“. An der Uferbefestigung müsse etwas gemacht werden, damit das Gewässer nicht weiter versande, erklärte er noch. Die Verwaltungsmitarbeiter nahmen diese Anregung mit für ihre weitere Arbeit.