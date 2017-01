Die Stadt Staßfurt hofft darauf, einen Stadtjugendpfleger zu finden. Bald finden die Bewerbungsgespräche statt.

Staßfurt l Ina Siebert berichtet, dass die Stadt Staßfurt die Stelle bereits extern ausgeschrieben habe und die Frist für Bewerbungen abgelaufen sei. Sechs Kandidaten sind in die engere Auswahl gekommen. Die Bewerbungsgespräche finden am 31. Januar statt. „Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich wieder eine kompetente Besetzung der Stelle finden“, sagt Ina Siebert.

Der Stadtjugendpfleger plant, entwickelt und koordiniert die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Staßfurt. Das, was in den kommunalen Jugendclubs und in Zusammenarbeit mit freien Trägern passiert, läuft beim Stadtjugendpfleger zusammen. Orientierungspunkte dafür sind die Maßgaben der Sozialgesetzgebung. Junge Menschen sollen demnach Angebote erfahren, die ihre Entwicklung fördern. Diese Angebote sollen an den Interessen der Kinder und Jugendlichen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie sozialem Engagement anregen. Dazu gehören offene Jugendarbeit, außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Sport, Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Der Stadtjugendpfleger führt Planungen von Angeboten und Veranstaltungen zusammen, leitet das Personal an, übernimmt die pädagogische Fachaufsicht und verwaltungsmäßige Betreuung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Staßfurt sowie des Jugend- und Bürgerhauses in Nord.

Als wichtig erachtet das Rathaus bei der Stelle auch die Netzwerkarbeit, die Planung, Organisation und Durchführung fachspezifischer Arbeitsgruppen, die Fortschreibung des Kinder- und Jugendentwicklungsplanes sowie einrichtungsbezogener Konzeptionen, die pädagogische Begleitung und Unterstützung des Jugendbeirats der Stadt Staßfurt. Der Stadtjugendpfleger muss sich beim Beantragen von Zuwendungen im Jugendbereich auskennen, um Projektmittel akquirieren zu können. Bei den Haushaltsplanungen in der Salzstadt bringt er den finanziellen Bedarf für die Jugendarbeit in den Etat ein. Er wird Staßfurt zudem in den entsprechenden Jugendausschüssen des Salzlandkreises und vergleichbaren Gremien vertreten.

Das Rathaus wird die Stelle mit einem studierten Sozialpädagogen besetzen. Die neue Stadtjugendpflegerin oder der neue Stadtjugendpfleger soll Erfahrungen in der offenen Kinder- und Jugendbetreuung sowie im kommunalpolitischen Bereich mitbringen. Das Rathaus wünscht sich aber auch jemanden, der sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begeistert, echte Empathiefähigkeit hat. Laut Tarifvertrag für den öffentliArbeit nach Einordnung des Mitarbeiters mit 2800 bis 3500 Euro vergütet.

Nicole Netwall geht nach Leipzig

Nicole Netwall war seit 2009 Stadtjugendpflegerin. In der Salzstadt ist sie auch geboren und aufgewachsen, bevor sie in Leipzig Erziehungs- und Kulturwissenschaften studierte. Fünf Jahre lang wirkte sie dann in der Bach-Stadt koordinierend in einem Projekt mit, das die gesellschaftliche Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen förderte. Mit dem Ende ihrer Tätigkeit in Staßfurt kehrt sie wieder nach Leipzig zurück. Dort übernimmt sie einen Job in der Stadtverwaltung. Im Staßfurter Rathaus wird man die 39-Jährige nicht mehr antreffen, ihre Anstellung endet am 31. Januar, bis dahin ist die Stadtjugendpflegerin im verdienten Urlaub.

Nicole Nettwalls Devise in der Salzstadt war, Bewährtes mit Neuem zu verbinden. Viele Angebote der offenen Jugendarbeit, der Ferienpass sowie die regelmäßig stattfindenen Kinder- und Jugendspiele wurden unter ihrer Ägide weiter entwickelt. In ihrer Funktion setzte sie sich auch für Berufsorientierung junger Menschen oder für pädagogische Angebote über das Lernen in den Schulen hinaus ein. Konzeptionell hat sie die Jugendarbeit in Staßfurt über die Fortschreibung des Kinder- und Jugendentwicklungsplanes vorangetrieben. Zuletzt hat Nicole Netwall zudem den neu gegründeten Stadtjugenbeirat bei Gründung und Aufbau begleitet.

Michael Hauschild (SPD), Vorsitzender des Jugendausschusses, würdigt Nicole Netwall und ihre Arbeit in der Salzstadt. „Die Stadtjugendpflegerin ist immer kompetent und sachkundig aufgetreten und hat auch den Ausschuss schnell und solide begleitet. Wir danken für die Zusammenarbeit und hoffen, dass die Stelle gleichwertig besetzt wird.“