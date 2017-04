Die Staßfurter Wobau zieht in die Gänsefurther Straße 13 (gelbes Gebäude). Zuvor wird die Nummer 15 (Backsteinhaus) ausgebaut, so dass die Mieter aus der 13 umziehen können. Foto: Daniel Wrüske

Die Staßfurter Wohnungs- und Baugesellschaft (Wobau) verlegt ihren Sitz von der Grenzstraße in die Gänsefurther Straße.

Staßfurt l Es ist ein bisschen wie der Gang durch ein Labyrinth. Besucher der Wobau-Verwaltung in der Staßfurter Grenzstraße müssen ihre Ansprechpartner in mehreren Häusern suchen. Die Gebäude sind klein, verwinkelt, Menschen mit Geh- und Sehbehinderungen stehen vor vielen Barrieren. Damit soll schon bald Schluss sein. Denn der kommunale Wohnungsverwalter will seinen Stammsitz in die Gänsefurther Straße 13 verlegen.

Dazu wird ein vorhandenes Haus, das im Besitz der Wobau ist, umgebaut. „Für einen Neubau fehlt uns das Geld“, sagt Geschäftsführer Jürgen Wedekind. Doch die Finanzen sind es nicht allein, die zum eingeschlagenen Weg geführt haben. „Wir verzeichnen nach wie vor einen hohen Instandhaltungsrückstand im Wohnungsbestand, den wir nach und nach abarbeiten. Da wäre es unlauter und schlichtweg das falsche Signal, dass sich die Wobau einen repräsentativen Verwaltungssitz baut“, sagt der Geschäftsführer. „Wir sind zuerst Dienstleister für unsere Mieter. Für sie soll investiert werden.“

900.000 Euro

Dennoch geht der geplante Umzug nicht umsonst von statten. Rund 900.000 Euro werden investiert. Das gelb gefasste, villenähnliche Gebäude in der Gänsefurther Straße 13 wird umgebaut. „Auf drei Ebenen entstehen Büroräume. Über einen Fahrstuhl werden alle Etagen erreicht. Das Haus wird modernen Standards genügen“, erklärt Gundhild Böhme. Die Technische Leiterin der Wobau berichtet zudem, dass die Planungen so weit vorangetrieben seien, dass man nun die Baugenehmigung beantrage.

Eine Bedingung gilt es aber zu erfüllen. In der Nummer 13 wohnen bisher noch zwei Mieter. Sie werden in die benachbarte Nummer 15 ziehen. In diesem Backsteingebäude laufen bereits jetzt erste Arbeiten. Das Haus wird gerade entkernt und für eine komplette energetische Sanierung vorbereitet. „Um die energetischen Standards einhalten zu können, bekommt das Haus eine Wärmedämmfassade. Wir können so allerdings die Backsteinfassade nicht erhalten“, erklärt Gundhild Böhme. Es entstehen vier komplett barrierefreie Wohnungen mit modernen und stufenlosen Bädern. Das Haus erhält ebenfalls einen Fahrstuhl.

Geplant ist, dass die Mieter im Mai 2018 von der 13 in die 15 umziehen. Zwei Wohnungen sind dann noch frei und werden von der Wobau an Interessenten, die sich melden, vermietet. Im Anschluss daran beginnen die Arbeiten im Gebäude mit der Nummer 13. Der Umzug solle so schnell wie möglich vonstatten gehen, sagt Jürgen Wedekind.

Standortvorteil

Der Geschäftsführer nennt die Vorteile des zukünftigen Sitzes. Die Wobau hat ihren Verwaltungsbereich in Staßfurt in „Untere Bode“ und „Obere Bode“ aufgeteilt. Die Mieter und Interessenten für den Bereich „Untere Bode“ (Innenstadt, Neundorfer Straße und Friedensring) finden ihre Ansprechpartner und das komplette Serviceangebot im neu eingerichteten Büro am Großen Markt 9. Die Mieter aus dem Norden, also „Obere Bode“, kommen dann künftig in die Gänsefurther Straße. „Wir haben unseren größten Wohnungsbestand rund um den Leninring und die Löderburger Straße. Der neue Standort sorgt für kurze Wege bei Mieteranliegen.“ Zudem finden die Verwaltung, die Geschäftsführung, der Finanz-, Betriebskosten- sowie Technikbereich hier endlich unter einem Dach Platz. „Das kann Vorteile für die internen Abläufe bringen und verbessert auch die Verbindung der Mitarbeiter untereinander.“ Jürgen Wedekind sagt, dass auch die komplette technische Ausstattung erneuert wird. Zudem gibt es in der Gänsefurther Straße einen Sitzungssaal für Mitarbeiter- oder Mieterversammlungen sowie die Sitzungen von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat.

Der Abschied aus der Grenzstraße wird den Wobau-Mitarbeitern leichter gemacht, weil bereits eine Nachnutzung der Gebäude hier gesichert ist. Jürgen Wedekind berichtet, dass die Stiftung Staßfurter Waisenhaus schon jetzt in verschiedenen Gebäudeteilen eingemietet ist. „Wir wollen unser Wort halten, dass die Stiftung die Häuser in der Grenzstraße übernehmen kann.“