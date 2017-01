Jetzt hängt es laut Saale-Wipper-Bauamt am Zustand der Widerlager, in welchem Umfang die Brücke in Osmarsleben saniert oder neu gebaut werden muss. Seitens des Hochwasserschutz‘ ist durch den Bau des „Grünen Dammes“ bei Wippra nicht mehr die hohe Durchlassfähigkeit zu gewährleisten, würde das bedeutendste Stauwerk an der Wipper nicht gebaut werden.Foto/Repro: Falk Rockmann