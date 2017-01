Bewährungsstrafen und Freisprüche gab es am Ende eines langen Drogenprozesses in Stendal.

Stendal l In einem am 9. August vor dem Landgericht begonnenen Mammutprozess um Drogenhandel sind vom Landgericht Stendal die ersten vier Urteile gesprochen worden: zwei Bewährungsstrafen wegen Handel mit Drogen in nicht geringer Menge und zwei Freisprüche. Wie berichtet, waren vier Männer und eine Frau im Alter von 29 bis 34 Jahren des gewerbsmäßigen, bandenmäßig betriebenen Drogenhandels mit Cannabis und Crystal-Meth in einem über Sachsen-Anhalt hinaus agierenden Netzwerk angeklagt.

Waffenfund im Landkreis Börde

Zwei der Angeklagten besitzen vietnamesische Staatsbürgerschaft. Einer von ihnen wurde freigesprochen, der zweite wegen Drogenhandels zu einer 22-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ein 32-jähriger Tangermünder, Eigentümer des Grundstückes in Fischbeck, auf dem die Polizei Anfang 2015 in einer Indoor-Anlage fast 1800 Cannabispflanzen und dazu zwei vietnamesische „Gärtner“ entdeckt hatte, ist wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die zu erwartende Erntemenge betrug nach Hochrechnungen des LKA Magdeburg 87,6 Kilo. Der errechnete Wert der Drogen belief sich demnach auf 657 000 Euro.

Eine 29 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Börde wurde von der 1. Großen Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Simone Henze-von Staden freigesprochen. Gegen den Fünften im Bunde soll der Prozess am 20. Februar fortgesetzt werden. Der 33-Jährige aus dem Landkreis Börde soll laut Anklage eine Schusswaffe besessen haben. Diese Waffe war zusammen mit zugehöriger Munition und rund 150 Gramm Crystal Meth am 7. April vorigen Jahres auf dem Dachboden der freigesprochenen Mitangeklagten im Landkreis Börde bei einer Razzia gefunden worden.