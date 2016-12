In der Nacht zum Freitag suchten Einbrecher einen Backshop in Stendal heim. Archivfoto: FotoHiero/pixelio.de

Einbrecher stiegen in der Nacht zum Freitag in Stendal in einen Backshop ein.

Stendal l Einbrecher stahlen in der Nacht zum gestrigen Freitag Geld aus einem Backshop, der sich in einem Supermarkt in der Osterburger Straße befindet. Der oder die Täter stiegen über das Dach in den Supermarkt ein und gelangten direkt in den Backwaren-Verkaufsstand. Gegen 4.30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin beim Betreten des Backshops, dass der Tresor aufgebrochen und Geld daraus gestohlen worden war. Die Höhe der Beute war bislang nicht bekannt.

Von

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Tresortdiebstahl | Einbruch | Diebstahl | Stendal