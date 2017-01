Die Eröffnungsbilanz der Stadt Stendal liegt jetzt vor. Sie ist nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben erstellt und in Aktiva und Passiva aufgeteilt. Grafik: Promedia Barleben

Das Gesamtvermögen der Stadt Stendal beträgt 251,89 Millionen Euro.Bei der Berechnung sind einige Kuriositäten vorhanden.

Die Eröffnungsbilanz Die Eröffnungsbilanz der Stadt Stendal datiert vom 1. Januar 2013. Sie ist in Aktiva und Passiva ausgeglichen mit einer Summe von 251 894 978,32 Euro. Das Eigenkapital beträgt 113,77 Millionen Euro. Verbindlichkeiten wie Kredite hat die Stadt in Höhe von 19,65 Millionen Euro. Rückstellungen für Altersteilzeit und Urlaubsansprüche liegt beispielsweise bei 8,9 Millionen Euro. Das Anlagevermögen (z.B. Gebäude, Straßen und Firmenbeteiligungen) liegt bei 232,53 Millionen Euro. Das Umlaufvermögen bei 19,37 Millionen Euro.

Stendal l Die Volkswagen AG hatte Ende 2015 eine Bilanzsumme von rund 133 Milliarden Euro. Dagegen nimmt sich die Bilanzsumme der Stadt, die nun erstmals vorliegt, mit 251,89 Millionen recht bescheiden aus.

„Man kann unsere Bilanz nicht mit der freien Wirtschaft vergleichen“, sagt die Stendaler Kämmerin Beate Pietrzak. Trotzdem orientiert sich die Haushaltsführung seit 2013 an wirtschaftlichen Prinzipien. Es wird nicht mehr nach der Jahrhunderte alten Kameralistik, die auf deutschem Gebiet nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) eingeführt worden ist, sondern nach der Doppik – doppelte Buchführung in Konten – verfahren. Alle Kommunen sind dazu verpflichtet, diese Umstellung vorzunehmen, während Bund und Land weiter am alten Prinzip festhalten dürfen.

Bewertung der Straßen war schwierig

In Stendal wurde zwar schon 2013 auf die Doppik umgestellt, eine Eröffnungsbilanz fehlte jedoch bislang. Diese soll vom kommenden Stadtrat verabschiedet werden. Die Kämmerin hat nun im Finanzausschuss erstmals die Zahlen vorgestellt. „Es ist eine Momentaufnahme“, sagt Pietrzak. Es spiegelt den Stand vom 1. Jaunar 2013 wieder. Die Jahresabschlüsse der Folgejahre müssen jetzt noch eingearbeitet werden. Das gesamte Inventar umfasst rund 15 000 Wertgegenstände. Allein die Bewertung der rund 6000 bebauten und unbebauten Flurstücke hat sich über dreienhalb Jahre hingezogen. „Die größte Herausforderung war die Bewertung der Straßen“, sagt die Kämmerin. Es wurden aus den Archivunterlagen teilweise Rechnungen von vor 20 Jahren herangezogen.

Bilder In der Bilanz sind 1714 Straßenabschnitte, davon 214 in den Ortsteilen. Foto: Bernd-Volker Brahms



Zum Vermögen zählen auch 69 Brücken, 17 davon befinden sich in den Ortsteilen. Foto: Gerhard Draschowski



In der Bilanz sind 6276 Verkehrszeichen, enthalten sind darin 34 Ortstafeln. Foto: Volker Langner



110 Kunstgegenstände sind bewertet, davon 22 Denkmäler mit jeweils einem Euro. Foto: dpa



Maschinen und Fahrzeuge beispielsweise vom Bauhof sind in der Bilanz berücksichtigt. Foto: Susanne Moritz



Die Stadt hat etwa 6000 Flurstücke - teils bebaut, teils unbebaut, teils zum Verkauf. Foto: Bernd-Volker Brahms



Es gibt 53 Spielplätze (davon 22 in den Ortsteilen. Sie sind zusammen 319 309 Euro wert. Foto: Volker Langner



Die Stadt hat 28 Sportanlagen (davon 12 in den Ortsteilen). Der Wert ist vergleichsweise gering. Foto: Frank Kowar



Es gibt 50 Grün-, Park- und Wallanlagen. Davon sind 19 in den Ortsteilen. Foto: Susanne Moritz



In der städtischen Bilanz sind 346 Gebäude plus 96 Außenanlagen, z.B. Schulen, Rathaus ... Foto: Bernd-Volker Brahms



Kurios wurde es bei den Kunstgegenständen. Dort ließen es die Richtlinien zu, dass Denkmäler und auch das Stendaler Wahrzeichen, der Roland, mit einem Erinnerungswert von einem Euro angesetzt wurden. „Wir können den ja nicht verkaufen“, so die Kämmerin. Die einmalige Schnitzwand im Rathaus wurde gar nicht gesondert angesetzt und gehört zum Gebäudewert. Trotzdem kommt die Stadt auf Kunstgegenstände im Wert von 1,1 Millionen Euro im Altmärkischen Museum sowie im Winckelmann-Museum. Am wertvollsten ist die Münzsammlung, die insgesamt 18 000 Münzen umfasst, 13 000 wurden von einem Gutachter bewertet und mit 419 000 Euro taxiert. „Der Stadtrat kann theoretisch beschließen, die Sammlung zu verkaufen“, sagt Beate Pietrzak.

Als das größte Problem bei der neuen Haushaltsführung hat sich die Tatsache herauskristallisiert, dass Kommunen nunmehr Abschreibungen vornehmen müssen. „Das sind jährlich rund zwei Millionen Euro“, sagt die Kämmerin. Bisher geltende Sonderregelungen fallen weg. „Das Geld muss erwirtschaftet werden“, sagte die Kämmerin. Da die Stadt allerdings keine Autos wie VW produziert, wird das schwer.