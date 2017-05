Das Kinder- und Jugendfilmprojekt "Takimafi.TV" aus Tangerhütte dreht Heimatgeschichten und hat jetzt einen eigenen Youtube-Kanal.

Tangerhütte l Das Jugendfilmprojekt „Takimafi.TV“, das sich jüngst mit seinem ersten Videobeitrag zum Tag der Industriekultur vorgestellt hatte, hat mit den Dreharbeiten für einen neuen, spannenden Einblick in die Tangerhütter Heimatgeschichte begonnen. Im Rahmen des durch den Elektro-Unternehmer Volker Schubert gesponserten Projektes, das über den Verein „Aus einem Guss“ läuft, setzen sich aktuell zehn junge Menschen mit der Gießereigeschichte und der Entwicklung ihrer Heimatregion auseinander.

Das erste Video, das daraufhin zustande kam und zum jünsten Tag der Industriekultur im Schloss zu sehen war, gibt einen Überblick über die Schönheiten der Stadt Tangerhütte und das, was an historischen Objekten erhalten, ist.

Im neuen Beitrag, der aktuell entsteht, treffen die Kinder und Jugendlichen im Neuen Schloss der Fabrikantenfamilie Wagenführ auf den Geist von „Hausdame Helene“, dargestellt von Stefanie Mollenhauer, und die hat einiges zu erzählen:

Videos Takimafi.TV Tangerhütte

Schlossgeist erzählt Stadtgeschichte

Sie zieht mit den Kindern durch das Schloss und berichtet aus dem Umfeld der Familie. Für das Drehbuch haben die Kinder vorab historische Fakten zusammengetragen. Was da alles an interessanten Details aus so einer gut 100 Jahre alten Fabrikantenvilla zutage kommt, darauf dürfen die Zuschauer von „Takimafi.TV“ schon sehr gespannt sein. „Takimafi“ ist übrigens kein Titel für eine gefährliche Geheimorganisation, auch wenn es beinahe ein wenig so klingt.

Multimediales Projekt für Kinder

Was die Abkürzung bedeutet, das erklären die Kinder in ihrem ersten Video selbst: „Tangerhütter Kinder machen Film“. Und genau mit dieser Abkürzung „Takimafi.TV“ findet man das erste und künftig auch weitere Videos aus Tangerhütte über den Internet-Videodienst „Youtube“.

Für die Projektbetreuer Rosi Dizner und Stefanie Mollenhauer sowie Filmfachmann Holger Hoffmann ist das „Takimafi“-Projekt eines, das nicht nur den Kindern wichtige multimediale Fertigkeiten vermitteln, sondern auch einen Beitrag zur Geschichtsaufarbeitung rund um die „Hütte am Tanger“, die der jüngsten Stadt der Altmark erst ihren Namen gab, leisten soll.