Thomas Staudt ist am Montagabend zum neuen Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Stendaler Kreistag gewählt worden.

Stendal l Thomas Staudt wird künftig die CDU-Fraktion im Stendaler Kreistag anführen. Er ist am Montagabend in einer Fraktionssitzung zum Vorsitzenden gewählt worden und gewann mit 12:7 Stimmen gegen seine Gegenkandidatin Annegret Schwarz. "Ich möchte mit allen Fraktionsmitgliedern und allen Mitgliedern des Kreistages sachorientiert an der Bewältigung der Aufgaben arbeiten", teilte er der Volksstimme mit.

Die Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden war notwendig geworden, nachdem Wolfgang Kühnel von diesem Posten zurückgetreten war. Kühnel war vom Vorstand zum Rücktritt gedrängt worden, nachdem er im Wahlfälschungs-Prozess gegen Holger Gebhardt die Aussage verweigert hatte und auch sonst Antworten schuldig geblieben war.