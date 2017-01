Ein 13-Jähriger wurde am Montag bei einem Ladendiebstahl in Stendal erwischt. Archivfoto: Anja Guse

Süßes ließ ein 13-Jähriger am Montag in Stendal mitgehen.

Stendal l Ein 13-jähriger Schüler wurde am Montagmorgen in Stendal bei einem Ladendiebstahl erwischt. „Anstatt in der Schule zu sitzen und dem Unterricht zu folgen, hielt sich der Schüler in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße auf“, informierte die Polizei. Er steckte sich Süßigkeiten im Wert von drei Euro ein – ohne diese zu bezahlen. Die Polizei brachte den 13-Jährigen zurück in die Schule und übergab ihn der Schulleitung.