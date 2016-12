Zum letzten Dienstabend lud Stadtwehrleiter Michael Geffers in die Feuerwache ein.

Tipps für ein sicheres Silvester Stendals Stadtwehrleiter Michael Geffers mahnt, dass Feuerwerkskörper stets nur im Freien abgebrannt werden, Raketen mit dem Holzstab in eine Flasche stellen und so abschießen, dass sie ungehindert in den Himmel fliegen können. Sowohl bei Raketen als auch bei Knallkörpern gilt es, sich nach dem Anzünden der Lunte sofort zu entfernen. Knallkörper dürfen nie in geschlossenen Behältern detonieren, da dort durch die entstehenden Druckkräfte gefährliche Splitter entstehen können. „Ganz klar sollte auch sein: Feuerwerkskörper nie in Kinderhand“, warnt Geffers. Für alle Fälle sollten Löschmittel, beispielsweise ein Feuerlöscher, stets in Reichweite sein. Feuerwerkskörper nicht in Hosen- oder Jackentaschen zusammen mit Reibeflächen von Zündholzschachteln oder Feuerzeugen aufbewahren. Schuss- und Flugrichtung von Raketen müssen so gewählt werden, dass keine Personen oder Sachen zu Schaden kommen. Beim Abschuss von Raketen sind Windstärke und -richtung zu beachten. Raketen aus in Getränkekasten stehenden leeren Flaschen abschießen. „Unbedingt sind die Gebrauchsanweisungen und Anwendungsbereiche zu beachten“, betont der Wehrleiter. Feuerwerkskörper, die nicht explodierten, lange liegenlassen, in einen Eimer mit Wasser legen und nicht nochmal anzünden. Beim Verlassen der Wohnung ist es laut Geffers ratsam, alle Fenster und Balkontüren zu schließen, damit verirrte Feuerwerkskörper nicht in die Räume fliegen können. Kellerfenster nicht vergessen. Das gleiche gilt für Stallanlagen. Balkone sollten von brennbaren Gegenständen beräumt werden.

Stendal l Zu den Eckdaten im Kalender der Freiwilligen Feuerwehr Stendal gehört der letzte Dienstabend an einem der letzten Tage des Jahres. In seinem Jahresrückblick präsentierte Stadtwehrleiter Michael Geffers die bisherige Einsatzzahl: 263. Im vergangenen Jahr waren es am 15. Dezember 30 Einsätze mehr gewesen, die Gesamteinsatzzahl 2014 lag allerdings nur bei 192. Die 300er-Marke wurde zuletzt im Jahr 2002 überschritten, da waren es 307.

Hilfeleistungen ein vielfältiges Feld

Als besonders positiv bemerkte Geffers die Einführung der Rauchmelderpflicht. Eine ganze Reihe von Einsätzen hätten mit einem Brand in der Küche begonnen. Was immer so lapidar als „angebranntes Essen“ bezeichnet werde, könne zu verheerenden Wohnungsbränden führen. Diese Zahl sei „deutlichst“ zurückgegangen. Die Feuerwehr löscht nicht nur Brände, wird auch zu technischen Hilfeleistungen gerufen. „Dies ist ein sehr interessantes und vielfältiges Feld“, sagte Geffers. Es reicht von der Türöffnung für den Rettungsdienst bis zur Hilfe von Tieren in Not.

Ungewöhnlich im zu Ende gehenden Jahr war ein Einsatz Ende März. „Eingeklemmte Person in einer Waschanlage“, lautete die Notrufmeldung. Der Fahrer hatte die Tür seines bereits in der Anlage stehenden Autos noch einmal geöffnet, und wurde dabei zwischen der bereits laufenden Anlage und dem Auto eingeklemmt.

Waschanlagenpersonal, das die Anlage stoppte, und Ersthelfer befreiten den Mann, der nur leicht verletzt wurde und nicht ins Krankenhaus musste. Es blieb bei Schäden am Pkw.

Im November arbeitete die Wehr zusammen mit dem THW in der Knochenstraße. Dort war ein Auto in ein Haus gerast. Auch dort ging es glimpflich aus, es gab keine Verletzten, aber erheblichen Sachschaden.

Zum Feuerwehrleben gehören außer den Einsätzen auch die Dienste. Darin enthalten sind unter anderem Leitungssitzungen, Ausbildungen und der Dienstsport. 512 Dienste wurden absolviert, letztlich dienen sie der Einsatzvorbereitung oder dem Erhalt der Einsatzbereitschaft.

Wertschätzung ist wichtig

Derzeit zählt die Stendaler Wehr 95 aktive Mitglieder, 68 davon nehmen an Einsätzen teil. Hinderungsgründe sind beispielsweise Schwangerschaft, Montagearbeit oder ein auswärtiges Studium. „Die Zahl ist stabil, aber wir können natürlich auch mehr Mitglieder gebrauchen“, meinte Geffers. Im allgemeinen müssten sich die Kommunen fragen, was sie dafür tun, dass sich Menschen für die Feuerwehr begeistern. Und das sei keine Frage des Geldes. „Die Menschen geben das Beste, was sie haben, ihre Zeit, dann haben sie auch Wertschätzung verdient“, forderte der Wehrleiter.

Wertschätzung, die hat auch mit Modernität der Ausrüstung zu tun. Im Rahmen des Dienstabends wurde die neue Drehleiter von Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) offiziell in Dienst gestellt.