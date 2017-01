Auch am Donnerstag war die Brauhausstraße zugeparkt. Ein Begegnungsverkehr ist nicht möglich. Foto: Gerhard Draschowski

In Stendal in der Brauhausstraße soll am März nur noch an einer Straßenseite geparkt werden dürfen. Dadurch entfallen 40 Stellflächen.

Stendal l Die Parkmöglichkeiten in Krankenhausnähe werden verringert. Ab März soll in der Brauhausstraße nur noch an der westlichen Straßenseite geparkt werden dürfen. Darüber informierte Stadtumbau-Amtsleiter Georg-Wilhelm Westrum im Stadtentwicklungsausschuss am Mittwoch. Dadurch fallen etwa 40 von 95 Stellflächen in der Straße weg. Zufahrt für Feuerwehr und Müllautos Es habe immer wieder Beschwerden von Anwohnern über die Parksituation gegeben, informierte Westrum. Dadurch, dass an beiden Seiten der Straße geparkt werde, sei die Fahrbahn sehr eng. Zuletzt war es bei der Müllabfuhr zu Problemen gekommen, Fahrzeuge konnte die Straße nicht passieren. Auch eine Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge sei in der Straße fraglich. Voraussichtlich zum 1. März werde das Parkverbot für die östliche Straßenseite in Kraft treten, sagte Westrum. Die Anwohner in der Straße werden schriftlich informiert. Auch mit den Verantwortlichen beim Krankenhaus werde noch gesprochen, sagte der Amtsleiter. Nach Angaben von Westrum hätten viele Anwohner die Möglichkeit, auf ihrem Grundstück zu parken. Die Parkverbotsregelung würde daher weniger die Anwohner als die Besucher des Krankenhauses betreffen. Für Besucher stehen auf dem Gelände des Krankenhauses lediglich 75 Parkplätze zur Verfügung. Viele weichen auf die Wendstraße und die Brauhausstraße aus.

Von

Schlagwörter zum Thema: Verkehr | Stendal | Verwaltung