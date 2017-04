490 Teilnehmer waren am Sonnabend in Stendal bei der 18. Auflage des Ramleow City-Laufs dabei.

Stendal l So viele Teilnehmer wie noch nie beteiligten sich am Sonnabend in Stendal am 18. Ramelow City-Lauf. Insgesamt waren es 490 Läufer, davon gingen 280 Läufer auf die 2,5 Kilometer lange Runde des Hauptlaufes durch die Innenstadt. 160 Kinder rannten eine Runde um Marienkirche und den Marktplatz, außerdem waren 50 Läufer bei den insgesamt 14 Staffeln dabei.

Den Hauptlauf gewann Hafiz Sardari aus Stendal in 8,53 Minuten vor Kevin Bauer aus Schinne in 9,04 Minten. Bei den Frauen setzte sich Sally Kloß aus Stendal in 10,23 Minuten vor Jona Bauer aus Schine in 10,28 Minuten durch. Den Staffellauf gewannen die Mitarbeiter der Stendaler Stadtverwaltung vor dem Zellstoffwerk.

Bilder Sieger Hafiz Sardari (links) freut sich über den Pokal, auch der Drittplatzierte Bernd Mitsch ist zufrieden. Foto: bernd-Volker Brahms



Sally Kloß (links) hat den City-Lauf bei den Damen gewonnen, sie siegte vor Jona Bauer. Foto: Bernd-Volker Brahms