Ab Mai wird es für Bahnfahrer schwierig, von Stendal nach Berlin zu kommen. Die Bahn erneuert die Schienen, Strecken sind teils gesperrt.

Stendal l Für Bahnfahrer, die nach Berlin oder Hannover wollen, brechen Ende Mai schwere Zeiten an. Der Grund dafür ist eine Erneuerung der Schienen auf insgesamt 82 Kilometern zwischen Gardelegen und Ribbeck sowie Schönhauser Damm und Nahrstedt. Veränderungen im Fahrplan gibt es bereits ab 14 Mai. Bis 30. Mai fährt der Intercity (IC) zumeist in Berlin fünf Minuten früher ab als sonst. Zwischen 31. Mai und 9. Juni gibt es tagsüber keine IC-Verbindungen zwischen Berlin und Stendal.

Wer nicht mit der Regionalbahn fahren und in Rathenow umsteigen will, kann die ICE-Fahrten am frühen Morgen um 6.36 und 7.34 Uhr sowie die IRE-Verbindung um 8.52 Uhr nutzen. Ein IC fährt um 20.28, ein ICE um 21.34 Uhr. Die Fahrtzeit ist teilweise bis zu einer halben Stunde länger.

Zwischen 10. Juni und 31. August verlassen die Züge wiederum Berlin fünf Minuten früher, der Halt in Spandau entfällt. Die Fahrplanänderungen sind laut einer Pressemitteilung bereits in allen Informations- und Buchungssystemen hinterlegt. Die Bahn bittet alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten zu informieren.

Reiseverbindungen mit Echtzeitinformationen sind in der Reiseauskunft auf m.bahn.de und bei der Reiseauskunft der Deutschen Bahn zu ersehen.