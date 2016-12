Mal wieder Sport machen? Eine neue Sprache lernen? Die Volkshochschule Stendal hat für gute Vorsätze was im Angebot.

Anmeldungen Das komplette Programm findet man auf www.vhs-stendal.de (auch als PDF-Download). Die gedruckten Programmhefte sind ab Mitte Januar hier erhältlich

Stendal l Sicher muss man nicht Französisch können, nur weil das Land gleich nebenan liegt. Und sicher muss man auch nicht Arabisch können, nur weil jetzt so viele Menschen hier sind, deren Muttersprache es ist. Nein, müssen muss man nicht. Aber es kann keineswegs schaden – und abseits aller beruflichen Ambitionen kann der Umstand, ein oder zwei Sprachen mehr als nur die eigene Muttersprache zu beherrschen, vor allem eines: Herzen öffnen. Und nicht zuletzt den Blick aufs Leben weiten.

„Jede neue Sprache ist nicht nur eine neue Lebenserfahrung, sondern eine neue Faszination und eine Möglichkeit, neue Welten zu entdecken“, sagt Joanna Sannemann, Leiterin der Stendaler Volkshochschule (VHS), und setzt deshalb darauf auch den Schwerpunkt im Frühjahrssemester der Stendaler Volkshochschule.

Vorbereitung auf Schulprüfungen

Sprachen sind der größte Programmbereich – im Frühjahrssemester, das im Januar beginnt, können die Teilnehmer insgesamt unter zwölf Sprachen wählen. Neben Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch sind skandinavische Sprachen (Norwegisch, Schwedisch), slawische Sprachen (Russisch, Polnisch), Latein, aber auch Chinesisch und Arabisch im Angebot.

Für Joanna Sannemann ist Mehrsprachigkeit eine Selbstverständlichkeit. Sie ist gebürtige Polin, wuchs in der heutigen Stendaler Partnerstadt Puławy auf, studierte in Lublin und Greifswald Deutsch und Polnisch und lebt seit mittlerweile fast 40 Jahren in Deutschland. „In beiden Kulturen zu Hause zu sein, ist ein Reichtum, ein Schatz“, sagt sie und empfindet es als Privileg, mit und in beiden Sprachen durch die Welt zu gehen. Und wie gern würde sie auch irgendwann mal Italienisch können...

Berufliche Weiterbildung

Neben der sprachlichen Horizonterweiterung spielt auch die berufliche Weiterbildung eine große Rolle im Kursspektrum der Volkshochschule: Grundlagen für die Arbeit am Computer, der Umgang mit Geräten wie Smartphone, Tablet oder I-Pad, Bildbearbeitung, Finanzbuchhaltung und Präsentationen erstellen sind nur einige Beispiele.

Aber auch die Grundbildung in Form von Alphabetisierungskursen oder der Weg zum gelungenen Schulabschluss – sei es die Prüfung zum Realschulabschluss oder die Vorbereitung aufs Englisch-oder Mathe-Abitur – werden von Dozenten angeboten.

Auch Malkurse im Angebot

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Bereich Gesundheit: Rückengymnastik, Muskelentspannung, Yoga erfreuen sich ebenso konstanter Nach- frage wie Seminare zu ge sunder Ernährung und Kochkurse.

Und wie immer findet sich auch der kulturelle Bereich in diversen Kursen und Vorträgen wieder: So kann man sich in der Aquarellmalerei ausprobieren, Interessantes über antike Hochkulturen erfahren, eine polnische Literatin und ihr Werk vorgestellt bekommen oder im Reformationsjubiläumsjahr Katharina von Bora, die Frau an der Seite Martin Luthers, in Form eines Vortrags kennenlernen.

250 Kurse, Einzelveranstaltungen und Vorträge werden insgesamt im kommenden Semester angeboten – rund 60 Dozenten stehen dafür zur Verfügung. Den Überblick verschafft das Programmheft, das ab Mitte Januar erhältlich ist (siehe Infokasten) oder auch die Internetseite www.vhs-stendal.de