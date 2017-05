Mit ihrer Männermannschaft freuten sich Mitglieder der Borsteler Kinderwehr über den Siegerpokal. Foto: Volker Langner

16 Mannschaften gingen am Sonnabend in Borstel beim Stadtausscheid der Stendaler Ortswehren an den Start.

Stendal l „Nachher lassen wir den Tag gemütlich ausklingen“, sagte Maik Kagelmann kurz nach der Siegerehrung, die ihm und seinen Mitstreitern von der Borsteler Wehr den Pokal für die beste Männermannschaft beschert hatte. Ans Feiern indes konnten die Borsteler noch nicht denken – als Gastgeber mussten sie erst einmal den Wettkampfplatz wieder aufräumen. Umso mehr freute sich auch Borstels Wehrleiter Karsten Ebel über den Erfolg und ein zusätzliches Lob. „Die Borsteler waren sehr gute Gastgeber“, anerkannte Stadtwehrleiter Michael Geffers. Er zeigte sich auch mit der Teilnahme von insgesamt 16 Teams und ihren Leistungen zufrieden. Bei dem Wettstreit mussten die Brandbekämpfer eine Saugleitung herstellen, Schläuche ausrollen und letztlich mit dem Wasserstrahl einen Behälter umwerfen. „Der Wettkampf ist ein Gradmesser der physischen Leistungsfähigkeit“, sagte Geffers und fügte an: „Er ist aber noch mehr. Er stärkt die Gemeinschaft, fördert das Miteinander.“ Bei den Männer hatten die Borsteler im ersten ihrer zwei Durchgänge 22,36 Sekunden vorgelegt. Diese Zeit erreichte keine andere Wehr. Bei der Stendaler Ortswehr als Titelverteidiger lösten sich in beiden Läufen Kupplungen. Damit mussten sie allen anderen Teams den Vortritt lassen. Bilder Mit großem Einsatz gingen die Jugendwehren auf die Strecke, rollten die Schläuche aus.Foto: Volker Langner

Uenglinger Jugend jubelt Bindfelde trat bei den Frauen als Alleinunterhalter auf, stand schon vor dem Start als Sieger fest. Dennoch legten sich die Frauen bei ihren Auftritten tüchtig ins Zeug. Bei den Jugendwehren jubelte am Ende die Uenglinger Mannschaft, die als einzige die 40-Sekunden-Marke unterbot. Sie erhielt nicht nur den Siegerpokal, sondern noch eine 50-Euro-Prämie vom Stadtjugendwart. Leonie Picht freute sich: „Wir trainieren jeden Freitag rund eine Stunde. Das hat sich gelohnt.“ Für die 16-Jährige gehört die Feuerwehr ganz einfach zum Leben dazu. „Es macht Spaß, außerdem liegt es in der Familie“, begründet sie und schob dann nach: „Und ich mache mit, um Menschen zu helfen.“ Für die Borsteler war der Stadtausscheid in doppelter Hinsicht ein Höhepunkt: als Sieger und als Gastgeber. Ein dritter steht bevor – am letzten Augustwochenende feiert die Wehr ihren 120. Geburtstag.

