Die "Allerwölfe" haben in Eggenstedt ihren zehnten Geburtstag begangen. Der Verein hat seit der Gründung viel erreicht.

Eggenstedt l Zehn Jahre ist es nun schon her, als 15 Eggenstedter Hundesportfreunde Nägel mit Köpfen gemacht und ihren Verein ins Leben gerufen haben. Nachdem die Hundesbesitzer bereits 2006 für „ein Jahr auf Probe“ auf das einst als Kleingarten genutzte Areal gezogen waren, wurde ein Jahr später am 20. Januar 2007 die Vereinsgründung besiegelt und der Pachtvertrag mit dem Kleingartenverein unterschrieben. Seither ist auf den knapp 2000 Quadratmetern viel passiert. Ein neuer Zaun wurde gezogen, ein kleiner Unterstand gebaut und jede Menge Trainingsgeräte angeschafft.

„In den vergangenen Jahren haben wir bestimmt zwischen 15 000 und 20 000 Euro in den Platz gesteckt, unsere Arbeitsstunden nicht mitgerechnet“, erzählt Vorstandsmitglied Achim Helmholz. Für den 3000 Euro teuren Zaunbau hätten die „Allerwölfe“ insgesamt zweimal finanzielle Unterstützung mit je 500 Euro von der Kreissparkasse erhalten. „Ansonsten haben wir unsere Bauvorhaben entweder aus Veranstaltungseinnahmen, Spenden, Mitgliedsbeiträgen oder privater Tasche gestemmt“, erklärt Helmholz weiter. Der Beitrag pro Mitglied und Jahr von 75 Euro würden den Bestand sichern, wobei der Verein davon pro „Mann“ noch 35 Euro an den Dachverband abführen muss.

Insgesamt drei Sportarten werden regelmäßig im Verein trainiert. „Wir haben die Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde, den Fährtenhunde - sowie den Turnierhundesport. In den Sportarten, die wir wettkampfmäßig betreiben, sind wir sehr gut aufgestellt“, berichtet Vorsitzender René Barbe, der hier alle Prüfungsstufen absolviert und bislang mit seiner Schäferhündin „Maja“ auch den größten Erfolg für den Verein eingefahren hat. Und zwar Platz drei bei der Landesmeisterschaft für Fährtenhunde 2012. Zuletzt war der 50-Jährige bei der Landesmeisterschaft 2015 gestartet und hatte hier mit seiner zweiten Schäferhündin „Jule“ Platz sechs belegt.

Bilder Vor zehn Jahren hatten am 20. Januar 2007 diese 15 Hundesportfreunde in Eggenstedt den Verein „Allerwölfe“ ins Leben gerufen. Foto: Verein



Im Rahmen ihrer vielseitigen Vereinsarbeit haben die „Allerwölfe“ auch schon zwei Landesmeisterschaften ausgerichtet. Erstmals 2011 in Eggenstedt, das zweite Mal 2013 in Wefensleben. Auch das bei Besuchern allseits beliebte Hundeschlittenrennen hatten sie 2008 und 2009 im Ort organisiert. Ein drittes sei aber nicht geplant. „Ohne jegliche Unterstützung seitens der Stadt zu erfahren, ist und bleibt so ein großes Event zu planen, immer recht schwierig“, merken die Mitglieder kritisch an.

Die Idee den Verein auf den Namen „Allerwölfe“ zu taufen, hatte übrigens vor zehn Jahren Maik Briczky, erinnert sich René Barbe. Schließlich entspringen im Ort gleich zwei Quellen der Aller und das grün-gelbe Wappen der Gemeinde zeigt einen liegenden Wolf, erklärt der Vereinsvorsitzende, der am 28. Januar ab 15 Uhr in den Versammlungsraum des Feuerwehrgerätehauses zur Jahreshauptversammlung einlädt. „Dabei wollen wir die vergangenen zehn Jahre Revue passieren lassen und den Jahresplan festlegen und mit unseren Mitgliedern, Unterstützern und Vereinspaten auf unser Jubiläum anstoßen. Unsere Vereinsfeier mit einem sportlichen Teil anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens planen wir derweil für den Sommer“, kündigt Barbe an. Näheres werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Und so hören auch im zehnten Vereinsjahr die Hundesportfreunde nicht auf fleißig die Mitgliederwerbetrommel zu rühren. Denn mitmachen kann hier jeder. So trifft sich beispielsweise immer montags ab 15 Uhr die Gruppe der „Ü 60“ auf dem Übungsplatz, „um mit ihren Vierbeinern für die Begleithundeprüfung zu trainieren“, erklärt Barbe.

Mittwochs steht hier traditionell die Welpenspielstunde sowie die Familienhundeausbildung auf dem Trainingsplan – auch für Nichtmitglieder. „Für die Welpen- und Basisausbildung sind jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr drei Trainer auf dem Platz“, merkt Barbe an. Das Angebot wird gern angenommen. Der Kurs zählt bis zu 25 Teilnehmer. Ab 18.45 Uhr beginnt dann die Trainingseinheit um den Gebrauchshundesport.

Der Sonnabend sei für die „Allerwölfe“ der Haupttrainingstag. Dann gibt es hier die Basisausbildung Richtung Begleithundeprüfung sowie das Gebrauchshundetraining, im Winter ab 15 Uhr, im Sommer ab 16 Uhr. „Über neue Mitglieder freuen wir uns jederzeit“, merkt die Vereinsspitze mit Blick auf die neue und damit elfte Saison an.