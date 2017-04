Welche Erkenntnisse über Kirche und Dorf liefert der Inhalt der Drackenstedter Turmkugeln? Darauf gibt die Restauratorin Antworten.

Drackenstedt l Erneut heißt die evangelische Kirchengemeinde Drackenstedt ins Gotteshaus St. Nicolai willkommen. Wie schon bei der Öffnung der beiden Turmknöpfe am 15. März möchte man das Ereignis mit der interessierten Öffentlichkeit teilen. „Am Donnerstag, 27. April, wird ab 19 Uhr in der Kirche das Ergebnis der Untersuchung der Funde präsentiert“, sagt Bernd Eggeling vom Gemeindekirchenrat. „Darüber hinaus werden Informationen über das aktuelle Baugeschehen gegeben und Fotos mit Rundblick über Drackenstedt und Umgebung gezeigt. Für solche Aufnahmen hatten wir bei der Abnahme der Kugeln ja eine sich selten bietende Gelegenheit.“

Mit enormer Spannung und Neugier hatten Kirchenvertreter und zahlreiche Einwohner das Öffnen der Kugeln verfolgt. „Ein Jahrhundertereignis“, wie Pfarrer Thomas Seiler zurecht anmerkte, denn 85 Jahre lang wachten sie unberührt von menschlicher Hand in knapp 30 Metern Höhe über das Dorf.

Keiner der Anwesenden und Zeitzeugen konnte mit Bestimmtheit sagen, ob sich überhaupt ein Nachlass in den Kugeln befindet. Umso größer war die Freude, als der mit den derzeitigen Turmdacharbeiten befasste Architekt Gerd Srocke tatsächlich Greifbares in Händen hielt – Papier, Stoff und kleine Gegenstände. Da die Funde durchweg erheblich von Gilb und Schimmel befallen waren, konnte man nur raten, um was es sich dabei handeln möge. Eine Identifizierung, so hoffte man, könnte vielleicht noch mithilfe eines Restaurators erfolgen.

Bilder Turmknöpfe und Wetterfahnen waren vermutlich 1932 jeweils erneuert worden. Foto: Ronny Schoof



Am 15. März ist die Turmzier im Zuge der Dacharbeiten abgenommen worden. Foto: Ronny Schoof



Ausblick vom Kirchturm über Drackenstedt. Die evangelische Gemeinde wird bei der Veranstaltung morgen auch Abend eine Fotoserie mit diesen seltenen Aufnahmen...



„Alles wurde inzwischen von einer Restauratorin untersucht und aufgearbeitet“, erklärt Bernd Eggeling. „Wir sind natürlich wieder sehr gespannt. Wer dabei sein möchte, wenn das Geheimnis des bisher noch verborgen gebliebenen Inhaltes gelüftet wird, ist zu der kleinen Veranstaltung herzlich eingeladen.“