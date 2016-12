Sülzetal-Bürgermeister blickt auf das zurückliegende Jahr. Er meint: Es ist viel geschafft worden.

Osterweddingen l Jörg Methner (SPD), Bürgermeister der Einheitsgemeinde Sülzetal, hat sich zum Jahresende zu Entwicklungen in der Kommune im Jahr 2016 geäußert. „Es war mal wieder kein einfaches Jahr. Es gab Höhen und Tiefen im beruflichen Leben. Wichtig ist dabei: immer wieder aufstehen und nach vorn schauen“, sagte Methner.

„In der heutigen Zeit sollten wir mehr zusammenrücken, mehr miteinander reden, aber auch aus Fehlern lernen“, verdeutlichte Methner. Da werde oftmals über Kleinigkeiten in der Öffentlichkeit gestritten und dabei gebe es doch wichtigere Dinge wie „Gesundheit und für diejenigen da sein, die unsere Hilfe benötigen“.

Kommunen müssen Tafelsilber verkaufen

Für Methner habe das Jahr 2016 mal wieder gezeigt, dass kaum noch ein Bürgermeister gestalten könne, was ihn sehr schmerze. Die Zeiten des Booms seien vorbei, die Gemeinde Sülzetal müsse jedoch das Geschaffene wenn möglich erhalten. Dabei setze Methner auf die Mitarbeit aller Sülzetaler. „Es ist traurig, wenn wir über die Daseinsberechtigung von Schwimmbädern, über den Erhalt von kulturellen Einrichtungen und viele andere Dinge, die aus meiner Sicht selbstverständlich sind, diskutieren müssen“, erklärte Methner. Immer mehr Kommunen müssten ihr Tafelsilber verkaufen, da sie keine andere Wahl hätten. Wichtig sei dabei, die Menschen mitzunehmen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der Bürgermeister lobte ausdrücklich die konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat des Sülzetals. Diese Arbeit habe es trotz einer Haushaltssperre im Jahr 2016 ermöglicht, etliche Vorhaben zu realisieren. Und auch für 2017 sei Methner optimistisch, einen Haushalt für die Gemeinde auf den Weg zu bringen.

„Wir können auch stolz sein, dass wir hoch motivierte Kameradinnen und Kameraden in den freiwilligen Feuerwehren haben, die immer da sind, wenn Hilfe benötigt wird“, sagte Methner. Mit der Zusammenlegung von Feuerwehren zur Feuerwehr Sülzetal Süd sei in der Gemeinde ein wichtiger Schritt beim Brandschutz gelungen. 2017 wolle die Gemeinde für diese Feuerwehr am Ortsausgang von Altenweddingen in Richtung Bahrendorf ein neues Gerätehaus bauen.

Ebenso könne die Gemeinde stolz auf ihre Vereine, Elternvertreter und Kulturschaffenden sein, die das kulturelle Leben in den Dörfern aufrechterhalten würden.

„Ich hoffe auf ein besseres Jahr 2017, ohne Terror - und hier ist unsere große Politik gefragt. Sie müssen aus Fehlern lernen und Fehler eingestehen. Wir an der untersten Ebene hören tagtäglich die Sorgen und Nöte der Menschen. Hoffentlich nehmen die Politiker ganz oben diese Sorgen und Nöte ernst. Lasst uns zuversichtlich sein. Ich wünsche allen für 2017 viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit“, sagte Jörg Methner.