Das Fußballstadion in Seehausen hat zwei neue Metalltore in den Vereinsfarben. Beide wurden dem Verein gesponsert.

Seehausen l Der Sportverein Seehausen 1884 freut sich über zwei nagelneue Tore aus Metall, die die Eingangsbereiche zum Sportplatz sichern und in den Vereinsfarben Rot und Weiß gehalten sind. Die verzinkten und farbbeschichteten Tore im Gesamtwert von zusammen etwa 10 000 Euro sind von der Dreileber Firma Maschinenbau Bühring GmbH gestiftet wurden.

„Allein hätte sich die Stadt Seehausen die neuen Tore für den Sportplatz nicht leisten können“, sagte Ortsbürgermeister Eckhard Jockisch, der auch Präsident des Kreisfußballverbandes in der Börde ist, beim Übergabetermin vor Ort. Zusammen mit Horst Nicolai, dem Vorsitzenden des Sportvereins Seehausen, bedankte sich Jockisch bei Jens Bühring, dem Geschäftsführer der Dreileber Maschinenbaufirma, für sein Engagement zum Wohl des Sports in der Stadt am See. Als kleines Dankeschön schenkte Jockisch dem Sponsor das Buch „Fußball ist mehr als 1:0“ von Egidius Braun, Ehrenpräsident des Deutschen Fußball Bundes.

Diplomingenieur Jens Bühring ist nicht nur Geschäftsführer. Er ist ebenso Kapitän der zweiten Mannschaft des Sportvereins Seehausen, die in der Börde-Liga Fußball spielt. Der Sportverein hat mehr als 300 Mitglieder. In der Abteilung Fußball sind mehr als 160 Spieler aktiv.