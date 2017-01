Jung und Alt strömten diesmal so zahlreich wie selten zum Rodelschlangen-Treff mit der Feuerwehr und dem Feuerwehrförderverein Elbingerode. Es musste mehrfach gefahren werden. Foto: Günther Breutel

In Elbingerode ist am Sonnabend gerodelt worden, was das Zeug hält. Das Seil vom Löschauto hielt, zahlreiche Besucher wollten mitfahren.

Elbingerode (gbr/bfa) l So schnell konnte die Rodelschlange gar nicht immer wieder neu starten, wie Kinder, aber auch Muttis und Vatis mit ihren Sprösslingen am Sonnabend die Schlitten hinterm Feuerwehrauto aufgereiht haben. Fahrer Thomas Sturm hatte sichtlich Freude daran, mal nicht zu einem Einsatz oder zu einer Übung zu fahren. Sondern mit fröhlich lachenden, ja, johlenden Kindern durch den schön verschneiten Winterwald zu gleiten. Rodelhang mit Tradition Bei herrlichstem Winterwetter kamen zahlreiche Elbingeröder und Gäste zum Rodelhang am Wasserhäuschen. Hier, wo der Mutterhaus-Komplex endet und die noch neue Villa Viriditas Gäste zu Fastenwandern und Yoga begrüßt, tummeln sich von alters her Kinder am sanften Rodelhang. Bilder Betrieb herrschte an der Schneebar, wo es heiße Getränke gab. Foto: Günther Breutel



Thomas Sturm fuhr die Zugmaschine für die Rodelschlange. Foto: Günther Breutel

Eingeladen hatten diesmal der Feuerwehrförderverein und die Feuerwehr Elbingerode. Schon bekannt für ihre jährlichen Rodelvergnügen, erhielten sie diesmal ganz besonders viel Zulauf. Dabei wurde genau auf Sicherheit geachtet - Kinder hatten einen Helm zu tragen, ein dickes Seil verband die Schlittenschlange mit dem Löschfahrzeug. Mehrfach führte die Schlittenpartie über die Rodelbahn, die Eisensteinstraße und die Kastanienallee entlang. Abgesichert wurde das Rodelvergnügen durch die Jugendfeuerwehr. Sie sorgte ebenso dafür, dass Kinder, die ihren Helm vergessen hatten, einen Kopfschutz von der Wehr geliehen bekamen. Viele Gäste hatten die Ankündigung in der Volksstimme gelesen, wie deutlich wurde, so dass es hier und da wegen des Andrangs Wartezeiten gab oder mancher einfach nur mal verschnaufen musste. Auch darauf hatten sich Feuerwehr und Förderverein gut vorbereitet: Eine Bar im Schnee versorgte die Gäste mit Speis und Trank.

Schlagwörter zum Thema: Elbingerode