An 72 Tischen haben Wernigeröder und Gäste das zehnte Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz gefeiert.

Wernigerode (ksh) l Rund 800 Gäste haben am Sonntagvormittag bei strahlendem Sonnenschein das zehnte Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz gefeiert. An 72 Tischen packten die Hungrigen Brötchen, Kaffee, Marmelade und weitere Zutaten für ein leckeres Frühstück aus. Mancher stieß mit einem Gläschen Sekt auf den zehnten Geburtstag der Veranstaltung an, die traditionell vom Kinderschutzbund Harz in Zusammenarbeit mit der Wernigeröder Stadtverwaltung organisiert wird. Der Benzingeröder Carnevalclub und die Wernigeröder Auerhähne zeigten, was sie tänzerisch draufhaben. Die Kindertagesstätte „Flax und Krümel“ verpasste Kindern eine lustig-bunte Gesichtsbemalung, und die Akustikrockband „Milias“ interpretierte Rock- und Popklassiker auf die entspannte Art. Der Renner waren bei Kindern und Eltern die Luftballonskulpturen von Dolinda Leander. Foto: Matthias Bein