Die Besucher des Wernigeröder Bürgerparks stehen im Fokus einer neuen Ausstellung.

Wernigerode l Zehn Jahre ist der Bürgerpark in Wernigerode eine Oase für Jung und Alt, Familien wie Senioren. Den runden Geburtstag feiert die Park & Garten GmbH klein und bescheiden am Sonntag mit der Eröffnung einer Ausstellung, die Chefin Marlies Ameling besonders am Herzen liegt. Gezeigt werden diesmal keine Fotos herausragender Hobbyfotografen, wie in den vergangenen Jahren bei den gemeinsamen Ausstellungen mit der Volksstimme. Attraktion sind diesmal die Parkbesucher selbst. „Menschen berichten von ihrem Bezug zum Bürgerpark“, verrät Marlies Ameling.

Sehens- und lesenwert

Nicht nur sehens-, sondern auch lesenswert: Auf Schautafeln sind die persönlichen Geschichten der Freunde des Bürgerparks verewigt. Da ist der ehemalige Schüler der Agraringenieurschule, der immer wieder auf sein einstiges Schulgelände zurückkehrt. Oder die Mutter aus Osterwieck, die häufig mit ihren Kindern das Areal aufsucht und sich dann eines schönen Herbsttages beim Spielen im Park das Sprunggelenk bricht. Oder die ehemalige Deutschlehrerin, die im Literaturcafé spannende Themen aufgreift und damit zuletzt fast 70 Gäste auf eine Zeitreise durch die literarische Geschichte mitnimmt. „Wir sind für die Menschen da, und der Park lebt von seinen Besuchern“, ist Marlies Ameling überzeugt. Im ehemaligen Schafstall wird am Sonntag um 11 Uhr die Eröffnung gefeiert. Die Protagonisten selbst werden auch dabei sein.