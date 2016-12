In einem Fachwerkhaus am Ende der Friedrichstraße in Wernigerode, direkt am Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen, ist ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Foto: Regina Urbat

In einem Wohnaus in Wernigerode ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Der Auslöser: die Kerzen eines Adventskranzes.

Wernigerode l Kurz vor Mitternacht wird die Feuerwehr in Wernigerode alarmiert. Am Ende der Friedrichstraße, direkt im Bereich des Bahnübergangs der Harzer Schmalspurbahn, wird ein Wohnungsbrand gemeldet. Der Qualm hat sich im ganzen Obergeschoss ausgebreitet, als die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 22 Mann Besatzung eintrifft. Vor Ort sind auch die Polizei und ein Rettungsfahrzeug. Von den drei Bewohnern, die sich – gewarnt durch den Rauchmelder im Haus – ins Freie begeben haben, muss eine ärztlich behandelt werden und wird ins Krankenhaus gefahren. In ihrer Wohnung war das Feuer ausgebrochen: Die heruntergebrannten Kerzen eines Adventskranzes hatten den Brand ausgelöst. Als die Bewohnerin nach Hause kommt und versucht, die Flammen zu löschen, erleidet sie eine Rauchgasvergiftung. Tausende Euro Sachschaden Unterdessen haben die Kameraden der Wachbereitschaft und freiwilligen Feuerwehr Wernigerode die Brandbekämpfung aufgenommen. Das Feuer ist schnell im Keim erstickt, dann wird das Haus ordentlich gelüftet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. „Weitere Brandherde gibt es nicht“, berichtet Vize-Stadtwehrleiter Marco Söchting. Gegen 1.30 Uhr ist an dem Donnerstagmorgen der Einsatz beendet. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro. Während des Einsatzes der Feuerwehr war die Friedrichstraße voll gesperrt. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

