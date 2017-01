Wer baut das schönste Schneehaus? Die Schierker Wintersportwochen werden am Sonnabend mit einem Iglufest eröffnet

Schierke l Temperaturen um den Gefrierpunkt und gut 60 Zentimeter Tiefschnee erwarten Besucher und Einheimische am Wochenende in Schierke. Beste Voraussetzung für zwei erfolgreiche Wintersportwochen. Die Veranstaltungsreihe wird am heutigen Sonnabend in dem Wernigeröder Ortsteil eröffnet.

Besonders bei den Kindern beliebt ist das Iglufest, das am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr im Kurpark gefeiert wird. Eine Schneeschuhwanderung mit Einkehr im Loipenhaus wird ab 10.30 Uhr angeboten. Treffpunkt ist an der Skiausleihe Riemenschneider. Um 11 Uhr wird im Rathaus zum Märchenspiel „Rumpelstilzchen“ eingeladen. Der Skilanglauf-Kindergarten für Mädchen und Jungen von fünf bis zwölf Jahren öffnet von 12 bis 14 Uhr am Hotel Brockenscheideck. Um 17 Uhr startet die Rodelschlange durch das Elendstal. Treffpunkt ist am Hotel Bodeblick.

Für Sonntag steht ein Skilanglauf-Kurs für Anfänger auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Hotel Brockenscheideck. Die Bergwacht Wernigerode präsentiert ihr Können ab 13 Uhr im Kurpark.