Dank Leithund Nanuk aufs Pordium: Der Oberharzer Mike Justkowiak belegte beim Schlittenhundrennen in Benneckenstein Platz drei.

Benneckenstein l Auf weit mehr als 2000 Besucher korrigiert der Sachsen-Anhalter Schlittenhundesport-Club (SASC) die Besucherzahl im Zuge seiner Auswertung des Rennens am Wochenende auf der Waldschneise Benneckenstein.

„Wir haben 2000 Karten verkauft, und Musher berichteten, dass selbst an entferntesten Stellen des Trails Zuschauer standen, also weit mehr als die erst geschätzten 1500 Gäste mit dabei waren“, sagte Vereinschef Helmut Gottschlich und nannte das Rennen sehr erfolgreich. Der Lauf in Benneckenstein war nach dem Autakt in Calvörde der zweite für die vom SASC ausgetragene Landesmeisterschaft und ließ erste Champions deutlich werden.

Götz Bramowski aus Wefensleben etwa benötigte mit vier Huskys für die 6-km-Strecke gut 15 Minuten je Lauf, kam mit beiden Fahrten auf 31 Minuten und zählt zu den Anwärtern auf einen Sieg. Mit auf das Treppchen der Landesmeisterschaft könnte es auch Mike Justkowiak aus Benneckenstein schaffen. Der Hausmeister und Anbieter von Schlittenhunde-Fahrten ist seit 2004 aktiv, betreut mittlerweile zehn Huskys und belegte mit vieren davon am Wochenende einen dritten Platz. Er dankte danach vor allem Leithund Nanuk, der das Gespann führt. Justkowiak brauchte 36,27 Minuten für beide Läufe.

Sieger mit sechs Hunden vor dem Schlitten war diesmal Jan Kromeling, der 41,26 Minuten für zweimal die 9-km-Strecke benötigte. Er ist Ebenfalls ein Anwärter auf den Meistertitel. Der wird nach einem noch ausstehenden dritten Wertungslauf auf ermittelt.