Sie stehen an der Spitze des Organisationsteams für den Gesundheits- und Fitnesstag der Seniorenvertretung der Stadt am 13. Mai in der Schwimmhalle Wernigerode , von links: Rita Ahrens, Gerlinde Heider, Martin Henze, Monika Unger und Birgitt Siegert. Foto: Regina Urbat

Sport und Gesundheitsvorsorge stehen im Mittelpunkt des Fitnesstages, zu dem die Seniorenvertretung Wernigerode einlädt.

Wernigerode l Der Gesundheits- und Fitnesstag für die ältere Generation hat in Wernigerode Tradition. Seit vielen Jahren wird dieser Aktionstag in der Schwimmhalle unter Federführung der Seniorenvertretung mit Unterstützung der Stadt und von Partnern ausgerichtet.

Der Fitnesstag ist offen für alle Bürger, sagt die Vorsitzende Rita Ahrens. So sind am Sonnabend, 13. Mai, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr nicht nur die Mitglieder der Seniorenvertretung eingeladen, sondern auch die interessierten Rentner aus den Ortsteilen Benzingerode, Minsleben, Reddeber, Schierke und Silstedt in der Schwimmhalle in der Weinbergstraße. „Wir hoffen auf eine große Resonanz“, fügt Rita Ahrens hinzu.

Schwerpunkt: Gesunde Füße

Unter dem Motto „Gesunde Füße – gesunde Schuhe – gutes Laufen“ sei ein neuer Schwerpunkt gesetzt und dementsprechend ein Programm zusammengestellt worden. Beispielsweise informieren Experten vom Sanitätshaus Liebe über das Zusammenwirken von Schuhwerk und Fußgesundheit und bieten Fußuntersuchungen sowie Beratungen an. Schwester Petra Hoffmann von der Gemeinnützingen Gesellschaft für Sozialeinrichtungen in Wernigerode lädt zu Fußgymnastik und anderen Bewegungsspielen ein, während die Blankenburger Mineralquellen GmbH ihre ganze Produktpalette zum Probieren präsentiert. „Sie hat nämlich nicht nur Wasser im Angebot“, sagt die Vorsitzende.

In bewährter Tradition der Fitnesstage, die auf Initiative von Alt-Chefin Renate Schulze ins Leben gerufen wurden, können die Senioren unter Anleitung von Schwimmhallenmitarbeitern an der Wassergymnasitik teilnehmen. Mit dabei ist auch nach wie vor ein Team von der Neustadt-Apotheke, das auf Wunsch Blutzucker und Blutdruck misst.

13. Mai in der Schwimmhalle

Mit der Vorbereitung des Veranstaltungstages ist Rita Ahrens zufrieden. „Unser Team hat gute Arbeit geleistet“, so die Vorsitzende. Ihr zur Seite stehen neben zahlreichen Helfern vor allem die zweite Vorsitzende Gerlinde Heider, Schatzmeisterin Birgitt Siegert, der Pressesprecher Martin Henze und Vorstandsmitglied Monika Unger.

Für die Teilnahme am Fitnesstag wird ein Eintritt von fünf Euro erhoben. Die Karten sind ab sofort erhältlich im Vorverkauf im Familien- und Seniorenhaus in der Steingrube 8 in Wernigerode. Aber auch am Veranstaltungstag, 13. Mai, können die Eintrittskarten in der Schwimmhalle erworben werden. „Oftmals entscheiden sich Frauen wie Männer ganz kurzfristig“, begründet Rita Ahrens den Service.

Sportlich geht es im September weiter, wenn am 19. des Monats zum Seniorencup in den Bürgerpark eingeladen wird.