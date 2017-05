Bei der Ferienpass-Aktion der Stadt Wernigerode gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen.

Wernigerode l Die Sommerferien nähern sich in Riesenschritten – und die Frage ist: Was tun mit all der freien Zeit? Eine Antwort darauf bietet Wernigeröder Schülern der Ferienpass. Mit Aktionen, Ausflügen und Spielen versüßt die Stadtjugendpflege Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren die warme Jahreszeit. „Dies ist ein Teil unserer freiwilligen Aufgaben, die wir uns gerne leisten“, betonte Sozialdezernent Christian Fischer. Nach 20 Jahren war es jetzt jedoch Zeit für eine Frischzellenkur, sagt Wernigerodes Sozialamtsleiterin Petra Fietz. „Der Ferienpass erhält in diesem Jahr ein ganz neues Format“, kündigte sie bei der Vorstellung des diesjährigen Programms im Rathaus an.

54 Veranstaltungen sind in der Zeit vom 23. Juni bis 9. August geplant, sagt Stadtjugendpflegerin Sanja Schlicht. „Wir haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.“ Neu ist, dass die Organisatoren diesmal verstärkt auf ganztägige Angebote setzen. Und statt den Babelsberger Filmpark oder das Phaeno in Wolfsburg erkunden die Teilnehmer diesmal den Harz.

„Wir wollen mit den Jugendlichen in die Region gehen“, so Sanja Schlicht – und damit Anregungen für die Freizeitgestaltung nach den Ferien mitgeben. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Action am Bocksberg bei Hahnenklee (10. Juli), ein Ausflug in die Rübeländer Tropfsteinhöhlen (19. Juli) und ein Trip zum Hexentanzplatz in Thale (26. Juli).

Neue Partner an der Seite

Nachhaltig Eindruck hinterlassen wollen ebenfalls die Kooperationspartner, die sich die Stadtverwaltung für den Ferienpass ins Boot geholt hat. Neben bewährten Partnern wie dem Bürgerpark und dem Harzmuseum sind diesmal zum Beispiel der Verein für Angler und Naturfreunde neu dabei, ebenso die Baptistischen Pfadfinder und der Verein Theaternatur, der zur Aufführung auf der Waldbühne Benneckenstein einlädt.

Allerdings gibt es auch Klassiker wie die Fahrt ins Feuerland (2. August) – „das werden wir sicher in 20 Jahren noch anbieten“, sagt Sanja Schlicht. Ebenso stehen Experimente, Spiele, Kochen und anderes auf dem Programm. Die Organisatoren setzen auf zielgruppengerechte Angebote – Kinder ab sechs Jahren haben andere Vorlieben als Jugendliche ab zwölf Jahren, Jungen haben manchmal andere Interessen als Mädchen, und was Actionfans toll finden, ist für kreative Köpfe nur bedingt interessant.

Geändert haben sich in diesem Jahr ebenfalls die Modalitäten für Anmeldung und Bezahlung. Anmeldungen werden nur noch via Internet entgegengenommen. Ab Montag, 29. Mai, 19 Uhr, sind die Angebote freigeschaltet. „Die Anmeldung ist sehr einfach und selbsterklärend“, sagt Sanja Schlicht. Eltern ohne Computer und Internet können ihre Kinder in einem der städtischen Jugendtreffs anmelden.

Die Beiträge für Tagesangebote, die zwischen 1,50 und sieben Euro kosten, sowie die Mehrtagesfahrt müssen binnen einer Woche per Überweisung bezahlt werden. „Sonst wird der Platz anderweitig vergeben“, sagt Sanja Schlicht.

Der Wernigeröder Ferienpass im Netz: www.wernigerode.feripro.de