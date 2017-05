Mario Dönecke, seine zwei Brüder, sein Vater und seine Mutter Irmgard wohnten einst in dem Haus in der Pfarrstraße. Foto: Julia Bruns

Christian Oppermann hat seine Baustelle in der Pfarrstraße in Wernigerode am Sonnabend geöffnet.

Wernigerode l 42 Jahre ist es her, dass Familie Dönecke von der Wernigeröder Pfarrstraße nach Hasserode zog. Irmgard Dönecke weiß noch genau, wie jeneDreiraumwohung aufgeteilt war – auch die Miete ist ihr gut in Erinnerung geblieben. „8,50 Mark warm“, sagt die 81-Jährige und lacht. „Erst hatten wir eine Toilette auf dem Hof, später im Flur.“ Die Decken seien niedrig gewesen, entsinnt sich Mario Dönecke. Er war sechs, als sie ausgezogen sind. Von der Wohnung ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Ganze Etage abgetragen Der Braunschweiger Christian Oppermann lässt das Haus mit der Nummer 28 und das Nachbargebäude umfassend sanieren. Er hat anlässlich des Städtebautags am Sonnabend die Baustelle geöffnet. Neben den Döneckes sind Nachbarn und neugierige Bürger gekommen. Der Wernigeröder Architekt Helmut Seyffert erläutert die Herausforderungen, die die Sanierung einer hunderte Jahren alten Immobilie mit sich bringt. „Wir haben eine komplette Etage abgetragen und wieder aufgebaut, weil die Decken zu niedrig waren“, so der Architekt. Alle Wohnungen vergeben Zimmermeister Jörg Hoffmeister und sein Team leisteten ganze Arbeit an dem 1619 erbauten Gebäude, das keinen Komfort heutiger Zeit missen lässt. Auch ein Fahrstuhl gehört nun zu den Annehmlichkeiten, die die Mieter ab Spätsommer erwarten. Dann sei die Fertigstellung vorgesehen. Im Nebenhaus, das knapp 40 Jahre später entstand, wurden Decken abgesenkt und an anderer Stelle angehoben, um ein einheitliches Niveau zu schaffen. „Zu viert und mit Wagenhebern“, sagt Jörg Hoffmeister. Die Vermarktung übernahm die Johannisgemeinde. Die elf altersgerechten Wohnungen sind schon vergeben. Zwar nicht für 8,50 Mark, aber nun auch mit Schlossblick.

Von

