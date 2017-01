Schilder-Wirrwarr in Wernigerode - ein Wegweiser vor den Altstadt-Passagen leitet Touristen in die falsche Richtung.

Wernigerode l „Tourist-Information, Zentrum“ steht auf dem Wegweiser vor den Wernigeröder Altstadt-Passagen. Doch statt Richtung Marktplatz weist der Pfeil auf die gegenüberliegende Diesterweg-Grundschule. Der Grund: „Der Pfosten ist verdreht“, berichtet Ulf Schneidewind am Volksstimme-Lesertelefon.

Der Ilsenburger ist nahezu täglich in Wernigerode unterwegs und ein aufmerksamer Beobachter. „Nach Weihnachten fiel mir auf, dass der Wegweiser in die verkehrte Richtung zeigt.“ Wer den Bürgerpark, den Bahnhof oder die Charlottenlust sucht, sollte ebenfalls nicht auf die Schilder nahe der Bushaltestelle „Rendezvous“ vertrauen. „Ich habe schon mehrmals Touristen davon abgehalten, in die falsche Richtung zu laufen“, so Schneidewind.

Bauhof soll für Ordnung sorgen

Bei der Wernigeröder Stadtverwaltung trifft sein Hinweis auf fruchtbaren Boden. „Das sollte schnellstmöglich in Ordnung gebracht werden“, sagte Hans-Dieter Nadler, Chef des Wernigeröder Bauplanungsamtes, auf Volksstimme-Nachfrage. Darum werde sich der städtische Bauhof kümmern. Ihm selbst sei ebenfalls aufgefallen, dass mit der Beschilderung etwas nicht stimmt.

Die übrigen Wegweiser, die sich vor allem an Fahrradfahrer richten, seien in Ordnung, fielen jedoch offenbar nicht allzu sehr ins Auge. „Am Altstadtkreisel wird man zum Beispiel häufig gefragt, ob es hier zum Miniaturenpark geht“, berichtet Nadler. Hier sei eventuell eine auffälligere Beschilderung angebracht.