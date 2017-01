Mit den Winterferien beginnen in Schierke die Wintersportwochen. Das Programm bietet nicht nur Skivergnügen im Schnee.

Schierke l Auf „Tiefschnee und Sonnenschein“ hofft Roman Müller für die nächsten Tage in Schierke – zu den Wintersportwochen im Brockenort. Wie der Vizechef der Wernigerode Tourismus GmbH erinnert, hat das Wetter den Organisatoren im vergangenen Jahr mit viel Regen und frühlingshaften Temperaturen das Wintervergnügen verdorben. „Doch wir haben einen Plan B – auch ohne Schnee erleben Harzer und Touristen zwei tolle Wochen“, verspricht Müller.

Eröffnet werden die Wintersportwochen in bewährter Manier mit einem Iglufest am Sonnabend, 28. Januar, um 10 Uhr. Kinder können selbst Schneefiguren bauen und im Kurpark an der Schierker Touristinfo am Kurpark toben. Danach stehe der Wintersport im Fokus. „Alle Langlauf-Loipen werden bestens präpariert sein“, verspricht Müller.

Für jeden etwas dabei

Unter den Angeboten sei „für jeden etwas dabei“. So gibt es einen Ski-Kindergarten, Langlaufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene sowie Blasrohr-Biathlon für die ganze Familie. Abenteuerlustige Gäste können unter fachkundiger Anleitung die winterliche Felswand der Schnarcherklippen erklettern und zu einer Skilanglauf-Tour mit Übernachtung im Winter-Biwak aufbrechen.

Winterwochenende in Sachsen-Anhalt Schierke (ta) l Rodler, Winterwanderer und Skifahrer finden aktuell beste Bedingungen in Sachsen-Anhalt. Und sie können sich auch weiterhin freuen, denn der Deutsche Wetterdienst sagt frostige Zeiten voraus. Frostige Gesellen in Haldensleben. Eine eiskalten Piraten stellten sich Danny Walter, Luca Gadau,...



Skifreunde ziehen am Wochenende durch den Harz. Foto: Matthias Bein/dpa



Der Schneemann am Haldensleber Rathaus ist aus Freude am Schnee in der Nacht zu Sonnabend entstan...



Der achtjährige Leon Bottke freut sich auf eine Schlittenfahrt am Klosterberg in Magdeburg. ...



Carsten Ulrich, Andy Stein und Werner Kittel (von links) vom Hüttenröder Skiverein spur...



Eiszapfen vor einem Wohnhaus in Schierke. Auf über 40 Zentimeter ist die Schneedecke in Schi...



Annemarie, Emily und Mika haben am Prof.-Friedrich-Förster-Gymnasium einen Schneemann gebaut...



Leserfoto von Torsten Brehme aus Harzgerode zum Winterwochenende im Harz: "So stürmte und sc...



Eine Entenschaar sucht im Park am Stendaler Stadtsee nach Futter. Foto: Gerhard Draschowski



Luisa (9) und Angelina (8) genießen den Schnee beim Langlauf in den frisch gespurten Loipen ...



Leserfoto von Torsten Brehme zum Winterwochenende im Harz: "Am Sonntag fur die Selketalbahn mit V...



"Ski und Rodel gut!", heißt es in vielen Harzorten, so wie hier in der Meine in Hüttenr...



Leserfoto von Torsten Brehme zum Winterwochenende im Harz: "Zum Freitag Abend war bei Fast-Vollmo...



Zwei Schwäne ziehen gemütlich ihre Runden auf dem Stadtsee in Stendal. Foto: Gerhard Dr...



„In den vergangenen Jahren waren die Schneeschuhwanderungen zum Loipenhaus besonders beliebt“, berichtet der Touristiker. Wanderer können sich auch zu den Feuersteinklippen führen lassen, mit einem Jäger auf Spurensuche im Schnee gehen oder den Brocken erklimmen. „Diese 13-Kilometer-Runde leitet Brocken-Benno“, sagt Roman Müller.

Après-Ski-Party

Nach der Ski-Partie auf dem 30 Kilometer langen Loipennetz um Schierke kann auf der Plaza des Parkhauses am Winterbergtor bei Glühwein weitergefeiert werden. Zu den Après-Ski-Partys gibt es jeweils Sonnabenden Feuershows und Musik von den Schierker Jagdhornfreunden an der Feuerschale.

Kinder können sich auf ihren Schlitten mit der Rodelschlange ins Elendstal ziehen lassen. „Dazu bieten wir Puppentheater im Schierker Rathaus und zwei Mal Schneefasching im Musikpavillon im Kurpark an“, sagt Müller. Im Pavillon lädt der Verein Kulturmotor Wernigerode ebenfalls zum Bastelspaß mit der Eiskönigin ein.

Bergwacht zeigt Ausrüstung

Als Schlecht-Wetter-Variante empfiehlt der WTG-Vizechef die kostenlosen Vorträge im Schierker Rathaus. Dietmar Busold berichtet über „Goethes Harzreisen“. René Sosna und Marc Kinkeldey von der Brockenwetterwarte präsentieren den Gipfel bildgewaltig im Wandel der Jahreszeiten und klären das Phänomen der Brockengespenster.

Zudem führt die Bergwacht Wernigerode ihre Ausrüstung und eine Rettungsaktion im Winter vor. Vereinsmitglieder, Schierker und Gäste rodeln am 4. Februar um den Feuersteinpokal.

Zimmernachfrage lohnt sich

Wer noch ein Zimmer für die Wintersportwochen vom 28. Januar bis 12. Februar im Brockenort sucht, muss sich beeilen. „Für das ersten Wochenende sind die Unterkünfte fast ausgebucht“, berichtet Ilona Baxmann von der Schierker Tourist-Information. „Dank Stornierungen können wir den meisten Gästen aber noch kurzfristig ein Zimmer besortgen – Nachfragen lohnt sicht.“

Das komplette Winter-Programm im Netz: www.schierke-am-brocken.de